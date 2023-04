Unbekannte brechen in Steinheimer Kirche ein - das ist ihre Beute

Unbekannte brechen in die St.-Martin-Kirche in Steinheim bei Memmingen ein und lassen Beute im Wert von über 1000 Euro mitgehen.

20.04.2023 | Stand: 12:34 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es in der Evangelisch-Lutherischen-Kirche St. Martin in Steinheim ( Memmingen) einen Einbruch gegeben. Wie die Polizei mitteilt, brachen der oder die Täter zwei Türen auf und gelangten dadurch in einen Vorraum sowie in die Sakristei.

Dort entwendeten sie technisches Equipment sowie eine Taufschale und eine Kanne. Die Beute wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobereich beziffert.

Wer hat verdächtige Personen im Unteren Kirchweg in Memmingen-Steinheim gesehen?

Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - insbesondere, wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich Unterer Kirchweg in Steinheim wahrgenommen hat. Mitteilungen bitte unter der Telefonnummer 08331/100-0.

