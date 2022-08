Weil ein Streit zwischen einem 24-Jährigen und seiner Freundin in Memmingen eskaliert, muss die Polizei den Mann in Gewahrsam nehmen.

04.08.2022 | Stand: 13:17 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es in Memmingen in der Hadwigstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und seiner Lebensgefährtin gekommen. Nach Polizeiangaben hatte der Mann die Wohnung im Streit verwüstet, weshalb die Beamten den Mann in Gewahrsam nahmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.