Streit in Asylunterkunft: 23-Jähriger droht mit Messer

Bei einem Streit in einer Memminger Asylunterkunft hat ein 23-Jähriger einen 27-Jährigen mit einem Küchenmesser bedroht.

21.08.2022 | Stand: 12:26 Uhr

In einer Unterkunft für Asylbewerber im Memminger Süden hat am Samstag ein 23-Jähriger Bewohner einen 27-Jährigen mit einem Messer bedroht. Laut Angaben der Polizei kam es am Nachmittag während des Kochens zum Streit zwischen den beiden Asylbewerbern. In dessen Verlauf ging der 23-Jährige mit einem Küchenmesser auf den Mitbewohner zu und bedrohte ihn mit dem Tod.

Memmingen: Streit in Asylunterkunft eskaliert

Daraufhin verließ der 27-jährige Mann die Küche und rief die Polizei. Diese rückte mit mehreren Streifen an und konnte den 23-Jährigen widerstandslos festnehmen. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.

