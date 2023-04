Ostern steht vor der Tür: Wie feiern die Memminger?

Traditionall oder ausgefallen - wie feiern die Menschen heutzutage Ostern? Wir haben auf dem Wochenmarkt in Memmingen nachgefragt.

05.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

"Wie feiern Sie Ostern?" Diese Frage haben wir Besucherinnen und Besucher des Memminger Wochenmarktes gestellt. Traditionen wie das Eierfärben und die österliche Dekoration stehen bei allen Befragten hoch im Kurs. Genau wie das gemütliche Zusammensein bei gutem Essen mit der Familie.

Ostern im Kreis der Familie in Memmingen - mit Geburtstagsfeier

Beatrice Ultsch (46), Management-Assistentin: „Wir feiern Ostern im Kreise der Familie. Heuer gibt es doppelten Grund zu feiern, da der Geburtstag meines Schwiegervaters genau auf das Osterwochenende fällt. Meine beiden Kinder stehen früh auf, um vor dem Frühstück Osternester im Garten zu suchen.“

Bei Beatrice Ultsch (44) werden traditionell Ostereier im Garten gesucht. Bild: Dunja Schütterle

Bunte Eier und Osternester im Garten suchen

Martina Hasse (40), Assistentin der Geschäftsleitung: „Die Oma färbt mit den Enkeln bunte Ostereier. Meine zwei Jungs mit 9 und 11 Jahren wünschen sich vom Osterhasen Fußballhandschuhe. Sie wissen zwar, dass wir die Osterhasenbotendienste übernehmen, bestehen aber trotzdem darauf, die Nester im Garten zu suchen.“

Die Söhne von Martina Hasse (40) wissen zwar, dass es den Osterhasen nicht gibt. Freude haben sie am Nestersuchen trotzdem. Bild: Dunja Schütterle

Überraschungsbesuch von den Enkeln und Kalbsbäckchen

Gerhard Ullrich (78), Rentner: „Wir lassen uns überraschen, ob wir von unseren Enkeln mit 20 und 16 Jahren Besuch bekommen. Genaueres haben wir noch nicht geplant – außer das Essen: Es wird geschmorte Kalbsbäckchen geben. Bei schönem Wetter möchten meine Frau und ich gerne spazieren gehen.“

Bei Gerhard Ullrich (78) ist bisher nur das Osteressen geplant: Kalbsbäckchen. Bild: Dunja Schütterle

Arbeiten am Karsamstag, feiern am Ostersonntag und Montag

Heike Grambihler (44), Einzelhandelskauffrau: „Am Karsamstag muss ich noch arbeiten. Die Leute kaufen an Ostern gefühlt mehr ein als an Weihnachten. Samstagabend ist bei uns in Bedernau Messe mit der Speisenweihung. Unsere Familie ist groß – so verteilen wir die Osterfeier auf Sonntag und Montag.“

"Die Leute kaufen an Ostern gefühlt mehr ein als an Weihnachten", findet Einzelhandelskauffrau Heike Grambihler (44). Bild: Dunja Schütterle

