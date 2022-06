In Memmingen haben Unbekannte die Toiletten eines Lokals mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

16.06.2022 | Stand: 12:52 Uhr

In einem Lokal am Theaterplatz in Memmingen haben Unbekannte am Mittwoch die Toiletten mit rechten Symbolen beschmiert. Laut Polizei handelt es sich dabei unter anderem um Hakenkreuze. Die Schmiererein wurden gegen 20.15 Uhr entdeckt. Zeugen werden gebeten, sich bei ihrer Polizei unter der Telefonnummer 08331/1000 zu melden.

