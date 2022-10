Memmingen: Unbekannte kleben Haustürschloss zu

Am Montag haben noch unbekannte Täter das Schloss einer Haustür in Mindelheim zugeklebt. Die Polizei sucht Zeugen.

11.10.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Am Montag haben in Mindelheim noch unbekannte Täter ein Haustürschloss mit Flüssigkleber zugeklebt. Daraufhin ließ sich die Haustüre des Mehrfamilienhauses in der Peter-Dörfler-Straße nicht mehr mit dem Haustürschlüssel öffnen. Laut Polizei soll die Tat am Montag zwischen 7.30 Uhr und 18.45 Uhr passiert sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261 7685 0 bei der Polizei Mindelheim zu melden.

