Ein bislang unbekannter Mann versuchte, die Frau auf der Damentoilette in einem Lokal in Memmingen unter der Kabinentüre hindurch zu fotografieren.

23.10.2021 | Stand: 12:43 Uhr

Am frühen Freitagabend hat ein bislang unbekannter Mann in einem Memminger Lokal in der Innenstadt mit einem Smartphone versucht, eine 49-Jährige Frau auf der Damentoilette unter der Kabinentüre hindurch zu fotografieren/zu filmen.

Nachdem die 49-Jährige dies bemerkte, holte sie laut Polizei ihren Ehemann zur Hilfe, um den unbekannten Mann auf sein Verhalten anzusprechen. Nachdem dieser nicht belegen konnte, dass er weder gefilmt noch fotografiert hat und daraufhin das Lokal verlassen wollte, fertigte der Ehemann noch ein Lichtbild des Täters an, berichtet die Polizei.

Unbekannter versucht 49-Jährige auf Damentoilette eines Lokals in Memmingen zu fotografieren

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 185 cm groß und schlank

Der Mann trug eine schwarze Jacke, eine dunkle Jeans, weiße Sneaker sowie eine schwarze Cap.

Zudem soll der Mann deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Memmingen unter 08331/1000 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Memmingen erhalten Sie hier.

Lesen Sie auch