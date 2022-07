Hitze und Trockenheit sorgen für mehrere Brände im Unterallgäu

Im Unterallgäu haben Hitze und Trockenheit zu Bränden geführt. In Wiedergeltingen brannte ein Feld und in Memmingen mehrere Grünstreifen.

21.07.2022 | Stand: 13:02 Uhr

Die andauernde Hitze und Trockenheit haben zu mehreren Bränden im Unterallgäu geführt. Östlich von Wiedergeltingen bei Buchloe brannte es am Donnerstagnachmittag auf einem Feld, berichtet die Polizei. Der Feldbesitzer bemerkte den Brand rechtzeitig und rief die Feuerwehr. Diese konnte durch schnelles eingreifen eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Weil das Feld bis auf die Stoppeln größtenteils abgeerntet war, entstand laut Polizei kein Schaden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Brände am Straßenrand im Raum Memmingen

Im Raum Memmingen wurden am Donnerstagabend mehrere Brände am Straßenrand entfacht. Die Feuerwehr wurde gegen 21 Uhr zu insgesamt drei Bränden gerufen. Zwei davon waren entstand der Staatsstraße zwischen Memmingen und Volkratshofen, ein dritter Brand war im Bereich der Kardorfer Straße in Ferthofen ausgebrochen. Teilweise löschten Passanten oder die ausgerückten Feuerwehren das Feuer.

Weil es sich um eine stark befahrene Straße handelt, geht die Polizei davon aus, dass eine achtlos aus dem Fahrzeug geworfene Zigarette die Brände verursacht haben könnte. Die Schadenhöhe beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag.

