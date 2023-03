Lkw-Fahrer überholz rechts in der Baustelle: Kollision mit Kleinbus

Weil er in der Baustelle rechts überholte, ist ein Lkw-Fahrer im Autobahnkreuz Memmingen mit einem Kleintransporter kollidiert. Danach fuhr er einfach weiter.

21.03.2023 | Stand: 12:57 Uhr

Am frühen Montagabend ist ein Lkw-Fahrer in der Baustelle am Autobahnkreuz Memmingen mehrfach seitlich mit dem Kleintransporter eines 50-Jährigen kollidiert und trotzdem weitergefahren. Laut Polizei hatte der bisher unbekannte Lastwagenfahrer den Kleintransporter auf der rechten Spur überholt. Im Baustellenbereich gilt den Angaben zufolge wegen der verengten Fahrstreifen ein Überholverbot für Fahrzeuge aller Art sowie eine Empfehlung möglichst versetzt zu fahren.

Rechts überholt: Lkw kollidiert mit Kleintransporter

Der 50-jährige Fahrer war mit seinem Kleintransporter auf der linken Spur im Baustellenbereich unterwegs, als der Lkw-Fahrer ihn plötzlich auf der rechten Spur überholte. Obwohl der 50-Jährige noch vergeblich versuchte nach links auszuweichen, kollidierten die beiden Fahrzeuge offenbar mehrfach. Außerdem streifte der 50-Jährige beim Versuch auszuweichen, die Mittelschutzplanke auf der linken Seite.

Autobahnkreuz Memmingen: Lkw-Fahrer fährt nach Kollision einfach weiter

Der Fahrer des Lastwagens fuhr trotz der Kollision einfach weiter in Richtung Lindau, sodass die Autobahnpolizei Memmingen nun Ermittlungen wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen hat. Durch den Unfall wurden an dem Kleintransporter der rechte Außenspiegel, der rechte Kotflügel und die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 2000 Euro. Die Ermittler der Autobahnpolizei suchen nach Zeugen des Unfalls und bitten sie, sich unter der folgenden Nummer zu melden: 08331 1000.