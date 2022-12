Verkohlte Pizza im Ofen: Feuerwehr rettet 24-Jährigen aus verrauchter Wohnung in Memmingen

In Memmingen hat die Feuerwehr einen 24-Jährigen aus seiner verrauchten Wohnung gerettet. Der Mann hatte sich eine Pizza gemacht und ist dann eingeschlafen.

31.12.2022 | Stand: 12:44 Uhr

In Memmingen hat die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen einen 24-Jährigen aus seiner verrauchten Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gerettet. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. Der 24-Jährige hat sich offenbar eine Pizza in den Ofen geschoben und war dann eingeschlafen.

Eine aufmerksame Nachbarin des 24-Jährigen hatte in den frühen Morgenstunden bemerkt, dass aus der Wohnung des Mannes Rauchgeruch kommt und den Rauchmelder gehört. Weil der Mann nicht auf Klopfen und Klingeln reagierte, brachen die hinzugerufenen Beamten die Wohnungstür auf.

In der stark verrauchten Wohnung fanden die Einsatzkräfte den 24-Jährigen schließlich schlafend. In seinem Backofen lag die stark verkohlte Pizza. Gegen den Mann wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen Brandverhütungsvorschriften eingeleitet.

