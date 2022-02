Memmingen: Warum Blutspende-Termine so gut genutzt werden

In Memmingen ist die Bereitschaft, Blut zu spenden, hoch. Doch es gibt noch eine weitere Aktion, um zu helfen: die Typisierung für Stammzellenspender.

02.02.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Im 15-Minuten-Takt öffnet sich die Tür im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Memmingen. Einmal im Monat findet dort derzeit eine Blutspende-Aktion statt. Wie gut diese in der Maustadt angenommen wird und warum sie in jeder Jahreszeit wichtig ist, erklärt Claus-Peter Lang. Er ist der Gebietsreferent für Schwaben vom Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes.

Blutspende-Termine sind in Memmingen gut besucht

Claus-Peter Lang schaut sich in den Räumlichkeiten um. Es ist ganz ruhig, alle sind konzentriert und fokussiert. Die Spenderinnen und Spender selbst scheinen diese Ruhe auf den Liegen zu genießen, während das Blut in die Konserve läuft und im Hintergrund ein wenig Musik zu hören ist. Eine Blutkonserve nach der anderen füllt sich. Eigentlich sind im Zeitraum von 15 bis 20 Uhr insgesamt 180 Termine zu vergeben. „Die Termine in Memmingen sind aber immer gut besucht. Die Termine waren online sehr schnell ausgebucht und so haben wir mehr Kapazitäten geschaffen, sodass dieses Mal 200 Personen zur Blutspende kommen konnten“, erzählt Lang.

System mit Terminvergabe online funktioniert

Seit gut einem Jahr gibt es das System, mit welchem Termine vorab online vergeben werden. Diese Umstellung, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, hätte aber auch positive Faktoren. „Wir haben den Andrang auf die Termine verteilt, sodass in der Regel keine Wartezeit entsteht“, zeigt der Gebietsreferent auf. Heißt: Blutspender reservieren sich online einen Termin, kommen zu diesem pünktlich, melden sich an, durchlaufen den ärztlichen Check, können das so wichtige Lebenselixier spenden und erhalten eine „kleine Verpflegung to go“ zum Abschluss. Dieser Ablauf ohne große Wartezeit schaffe Zufriedenheit bei den Spendern, den Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern.

So funktioniert die Blutspende

Bei der Spende in Memmingen sind zumeist zehn Personen für den medizinischen Teil, also hauptamtliche Mitarbeiter des Blutspendedienstes, vor Ort. Hinzu kommen drei Ärzte auf Honorarbasis, die die Spender untersuchen und bei der Blutspende begleiten. Außerdem sind vier ehrenamtliche Helfer des BRK Memmingen-Unterallgäu dabei, die für das Wohl der Spender verantwortlich zeichnen. „Ohne sie geht es nicht“, macht Claus-Peter Lang im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich. Das Ehrenamt sei wichtig – so wie die Blutspender, die eine Stunde Zeit investieren und damit Leben retten können.

Impressionen bei der Blutspende. Bild: Maike Scholz

Warum man sein Blut spenden sollte? Claus-Peter Lang macht klar: „Um einen Teil von sozialem Engagement an der Gesellschaft zu leisten. Mit geringem Aufwand, nämlich etwa einer Stunde Zeit und einem Piks, kann man drei Leben retten.“ Blut bedeute Leben. Eine Blutkonserve könne aufgeteilt werden: in rote Blutkörperchen, Blutplättchen und Blutplasma. „Derzeit läuft alles gut. Wir können den täglichen Bedarf von 2000 Blutkonserven in Bayern decken und das ist die Hauptsache“, sagt Claus-Peter Lang. Zu diesem Ziel würden eben auch jene Blutspender beitragen, die zum monatlichen Angebot (immer am letzten Montag in Monat) in Memmingen kommen.

Ein Röhrchen mehr kann helfen

Lesen Sie auch

Mit und ohne Impfung - Blutspender auch während der Pandemie in Kempten und dem Oberallgäu gesucht Engpass in Kliniken

In Memmingen gibt es noch ein weiteres lebensrettendes Angebot: die Typisierung für eine Stammzellenspende. „Wir haben dahingehend eine Zusammenarbeit mit der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern“, erzählt Lang und übergibt an Marko Hammer von der AKB. Der erklärt, wie es geht. Wer sich – natürlich freiwillig – für eine Typisierung entscheidet, dem wird bei der Blutspende ein zusätzliches Röhrchen an Blut abgenommen. Es entstehen für die Person keinerlei Kosten. Dafür aber kann bei einem Termin gleich doppelt Leben gerettet werden, so Hammer.

Ab dem 17. Lebensjahr kann man sich typisieren lassen, ab dem 18. Lebensjahr erfolgt die Aufnahme der Werte in eine weltweite Datenbank – bis zum 60. Lebensjahr bleiben diese darin. Wird eine Stammzellenspende möglich, so wird die Person kontaktiert. Es gibt einen nochmaligen Check. Eine Stammzellen-Entnahme erfolge zu gut 80 Prozent peripher. Bei dieser Methode werden die Stammzellen über ein spezielles Verfahren (Apherese) aus dem Blut gewonnen. Dann gebe es noch die Möglichkeit über das Knochenmark (20 Prozent).

Bereitschaft für Typisierung ist wichtig

Das Allerwichtigste sei aber zunächst die Bereitschaft zur Typisierung. Auch die sei in Memmingen groß. „Man muss es anbieten, darüber informieren. Manche wissen auch einfach nicht viel darüber“, so Marko Hammer. Er freut sich über die breite Unterstützung, die er nach Gesprächen erfährt.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".