Judith Hill rät Publikum: „Zieht eure Tanzschuhe an“

Die Sängerin Judith Hill aus Los Angeles wurde weltbekannt durch ihre Zusammenarbeit mit Michael Jackson und Prince. Was sie für ihre Songs inspiriert.

23.04.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die US-amerikanische Pop- und R&B-Sängerin Judith Hill gibt am Sonntag, 30. April, um 20 Uhr ein Konzert im Memminger Kaminwerk. Hill wurde weltbekannt durch ihre Zusammenarbeit mit Michael Jackson und mit Prince. Sie gewann einen Grammy für die Hauptrolle in dem Film „20 Feet from Stardome“. Karten gibt es auch noch an der Abendkasse.

Frau Hill, wann und wie haben Sie Ihre Leidenschaft für die Musik entdeckt?

Judith Hill: Ich bin in einem sehr musikalischen Elternhaus aufgewachsen und war schon früh von vielen unglaublichen Musikern und Menschen umgeben. Als Kind war ich wie ein Schwamm. Ich habe alles aufgesaugt. Ich fing an, mir eine Kiste mit Aufnahmen anzuhören, alte Gospel- und Jazzaufnahmen, und ich hörte den Musikern zu, die zu uns nach Hause kamen. So habe ich langsam meine Leidenschaft für Musik entwickelt. Und als ich dann auf die Junior High School kam, wurde mir klar, dass ich Musik machen wollte.

Haben Sie einen Lieblingssong eines anderen Künstlers?

Judith Hill: Ich liebe den Song „As“ von Stevie Wonder. Weil er so transzendent ist und weil Stevie einen Weg findet, die Liebe als Happening zu beschreiben, die immer bestehen bleibt. Eine großartige Aussage über die Liebe, und natürlich unterstützt die Musik das.

Und welchen Ihrer eigenen Songs mögen Sie am liebsten?

Judith Hill: Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht ein Song über Frauen, der noch nicht veröffentlicht ist. Er wird auf meinem neuen Album erscheinen und darauf freue ich mich sehr. Aber ich würde sagen, von den Songs, die jetzt veröffentlicht werden, ist „Angel in Dark“ einer meiner Favoriten. Ich werde ihn wahrscheinlich auch in Memmingen spielen.

Sie werden oft mit großen Künstlern wie Michael Jackson und Prince in Verbindung gebracht. Empfinden Sie das noch immer als Ehre oder sind Sie es langsam leid, das zu hören?

Judith Hill: Es wird mir immer eine Ehre sein, mit ihnen zusammengearbeitet zu haben. Sie werden immer in meinem Herzen bleiben, als zutiefst inspirierende Menschen, von denen ich viel gelernt habe und weil ich durch die Zusammenarbeit mit ihnen gewachsen bin. Ich werde ihnen immer dankbar sein für die Erfahrungen, die ich mit ihnen gemacht habe. Es fällt mir aber schwer, wenn Leute nur zu mir kommen, um darüber zu reden und Informationen über die beiden zu bekommen. Manchmal ist es echte Neugierde oder Begeisterung und Leidenschaft, was ich sehr respektiere und schätze. Und manchmal fühlt es sich an, als würde es ausgenutzt. Es kommt einfach auf die Situation an.

Wie würden Sie Ihre eigene Musik beschreiben?

Judith Hill: Ich bin eine Soul-Künstlerin. Im Kern spiele ich Soul, verpackt in Funk und Blues. Ich nutze traditionelle Musikformen, um über tiefere Dinge zu sprechen, und lade das Publikum ein, mit mir auf eine emotionale Reise zu gehen, die sehr kathartisch und transzendent wird. Mir geht es um die emotionale Erfahrung, die Musik schafft. Sie ermöglicht es, tief zu gehen und verletzlich zu werden. Und das ist es, worauf ich bei meiner Musik wirklich stolz bin.

Woher nehmen Sie Ihre Inspiration für neue Songs?

Judith Hill: Ich bekomme sie von vielen verschiedenen Seiten. Die erste Inspiration ist, dass ich verstehe, wovon ich in meinen Liedern sprechen will und was meine Absicht mit der Musik ist. Dann gibt es viele verschiedene Quellen, aus denen ich schöpfe. Ich lasse mich von allem inspirieren, von Weltmusik oder afrikanischer Musik bis hin zur Musik meiner Freunde und von Leuten, die ich für brillant halte.

Sie kommen aus Los Angeles, oder wie Sie in Ihrem Song ausdrücken: „Baby, I’m Hollywood“. Jetzt sind Sie auf Tournee in Europa. Was reizt Sie daran?

Judith Hill: Ich freue mich wirklich darauf, mit dem Publikum in Kontakt zu treten und die Musik mit ihm zu teilen. Jedes Publikum, jede Stadt hat ein anderes Gefühl und jede Gruppe ist eine andere Erfahrung. Diese Verbindung ist heilig an diesem Tag, an dem diese Leute kommen. Jede Erfahrung ist anders. Ich genieße das wirklich. Wir haben gerade eine Reihe Shows in Frankreich gespielt und das war wirklich etwas Besonderes. Jetzt reisen wir in andere Teile Europas. Aber jeder Abend ist etwas ganz Besonderes, sowohl der Kontakt mit Leuten, die die Show schon gesehen haben und wiederkommen, als auch mit Leuten, die uns zum ersten Mal hören. Es ist immer wieder großartig und besonders.

Was möchten Sie Ihren Fans im Kaminwerk heute schon sagen?

Judith Hill: Ich freue mich sehr darauf, nach Memmingen zu kommen. Zieht eure Tanzschuhe an, aber seid auch bereit, eure Herzen zu öffnen, euch auf etwas Tieferes einzulassen, damit es sich, wenn wir in den Raum kommen, wie eine kollektive Erfahrung anfühlt.