"Am Schluss muss das die Allgemeinheit tragen, was wirklich ärgerlich ist"

Leser beklagen immer mehr Unrat an den Straßen und im Stadtbild Memmingens. So kümmern sich Kommune und der Landkreis Unterallgäu um die Entsorgung.

31.01.2022 | Stand: 09:15 Uhr

Leere Flaschen, Zigarettenschachteln, ein Mund-Nasen-Schutz oder Papier: Achtlos wird weggeworfen, Unrat wird vom Wind weggetragen, sammelt sich am Straßenrand. Mehrere Leser haben sich dahingehend an die Redaktion gewandt, bemängeln, dass immer mehr Müll zu sehen ist. Wir haben nachgefragt: bei der Stadt Memmingen und dem Landkreis Unterallgäu.

Die Stadt Memmingen ist für das Umfeld der Wertstoffinseln zuständig. Müll auf den öffentlichen Verkehrsflächen – also Straßen, Plätzen, Gehwegen – im gesamten Stadtgebiet und den Ortsteilen wird durch die Mitarbeiter des Bauhofs entfernt. Entlang der Staatsstraßen, die sich außerhalb der Ortsdurchfahrt befinden, sei das Staatliche Bauamt zuständig.

Wie werden Wertstoffinseln gereinigt?

Während die Reinigung im Umfeld der Wertstoffinseln extern beauftragt ist, zeichnet ein Mitarbeiter mit einem kleinen Teil seiner Arbeitszeit für verwehte Abfälle und wilde Müllablagerungen zum Beispiel im Wald verantwortlich. Beim Bauhof stehen neun Personen zur Verfügung. „Die Kollegen sind für die Altstadt und die unmittelbar angrenzenden Bereiche eingesetzt. Eine weitere Person ist einzig für das Leeren der etwa 450 Papierkörbe samt Bestückung der Tüten an den Hundekotbeutelstationen (66 Stück) zuständig“, zeigt Urs Keil, der Leiter Tiefbauamt bei der Stadt Memmingen, auf und ergänzt: „Des Weiteren sind neun Personen beim Bauhof für die Müllabfuhr beschäftigt, also die Abholung der Hausmülleimer.“

Solche Hinweisschilder sollen an die Nutzer appellieren. Bild: Maike Scholz

An den Wertstoffinseln werde regelmäßig gereinigt. Das heißt: je nach Standort zwei bis sechs Mal pro Woche, so Dietmar Hörberg, der Leiter des städtischen Amtes für Technischen Umweltschutz. Die innerstädtischen Papierkörbe würden täglich geprüft und geleert; in den Außenbereichen mindestens alle zwei Wochen. Beim Leeren der Papierkörbe kommen etwa 400 Kilogramm Müll pro Tag zusammen. Da montags bis freitags geleert werde, entstünden so etwa 105 Tonnen pro Jahr. Im Jahr 2017 zählte die Stadt Memmingen 170 Tonnen (Maßeinheit) Müll; 2018 waren es 203 Tonnen; 2019 dann 139 Tonnen und im Jahr 2020 insgesamt 132 Tonnen Müll. Vergangenes Jahr wurden 119 Tonnen Müll gezählt. „Durch Corona sind deutlich mehr Essensverpackungen wie Pizzakartons und Coffee-to-go-Becher bei den städtischen Mülleimern zu finden. Insbesondere Pizzakartons stellen ein Problem dar, da sie die Einwurfschlitze versperren“, merkt Urs Keil an.

Der Restmüll, also unverwertbarer Abfall, wird im Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal verbrannt. Die Kosten für die Entsorgung des Mülls werden über die Müllgebühren umgelegt; jene für die Straßenkehrer und das Leeren der Papierkörbe trägt die Allgemeinheit, informieren Keil und Hörberg. Beide appellieren an Memmingerinnen und Memminger, Müll in den dafür vorgesehenen Behältnissen zu entsorgen und nicht einfach achtlos wegzuwerfen.

Lesen Sie auch

Müllpreise im Ostallgäu steigen: Drei Euro mehr für die Entsorgung von einem Sack Restmüll Mülltonnen und Wertstoffhöfe

Beim Landkreis Unterallgäu gibt es ebenso ein Prozedere. Der Landkreis wird entlang der Kreisstraßen im Unterallgäu – das betrifft 331 Kilometer – tätig, sofern die Flächen dem Straßengrund zuzuordnen sind – wie zum Beispiel Bankette und Mulden. Dort liegt die Zuständigkeit dann beim Straßenbaulastträger, also beim Landkreis Unterallgäu. Etwa 30 Mitarbeiter des Kreisbauhofs sind im Straßenunterhalt auf den Strecken unterwegs. Stoßen sie dabei auf Müllablagerungen, sammeln sie diese ein.

Frühjahrsputz vor Mäharbeiten

Jedes Frühjahr werden die Kreisstraßen in einem Zeitraum von zwei bis drei Wochen vom Müll befreit. Die Streckenwarte, die wöchentlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht das Kreisstraßennetz überprüfen, nehmen während des ganzen Jahres den an den Straßenrändern abgelegten Müll mit, so das Landratsamt. Das seien beispielsweise Reifen, Möbel und auch Hausmüllsäcke. So komme eine Müllmenge von etwa 50 Kubikmeter im Jahr zustande. Diese Summe setze sich aus der gezielten Frühjahrssammlung mit gut 20 Kubikmetern Müll sowie jener Menge über das ganze Jahr verteilt, etwa 30 Kubikmeter, zusammen.

Übrigens: An den wenigen Parkplätzen der Kreisstraßen befinden sich keine öffentlichen Abfalleimer, da laut Auskunft des Landratsamtes diese immer zweckentfremdet mit Hausmüll gefüllt wurden.

„Der über das Jahr kontinuierlich anfallende Müll wird über den Hausmüll entsorgt. Die Sondersammlungen bringen wir direkt zur Müllumladestation nach Breitenbrunn, ebenso anfallende größere Einzelmüllablagerungen“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion seitens des Landratsamtes. Die Kosten für die Entsorgung des Mülls trage der Landkreis Unterallgäu.

Landkreis Unterallgäu sendet Appell

Für den Landkreis Unterallgäu sei zwar nicht erkennbar, dass sich die Müllmengen am Straßenrand in der Corona-Pandemie verändert haben, dennoch gibt es auch von dort einen Appell an die Bürger: „Durch die jährlich erscheinende Umweltzeitung will unsere Abfallwirtschaft dem Bürger vermitteln, wie und wo der anfallende Müll korrekt entsorgt werden kann. Zudem haben wir umfangreiche Internetseiten (www.unterallgaeu.de/abfall) und betreiben aktive Öffentlichkeitsarbeit. Das Einsammeln von abgelagertem Müll an Straßen verursacht Kosten und Aufwand. Am Schluss muss das die Allgemeinheit tragen, was wirklich ärgerlich ist.“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".