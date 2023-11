Memmingen will neuen Pflege-Campus etablieren

Die Stadt Memmingen möchte auf dem Areal eines ehemaligen Sägewerks in Amendingen mehrere Angebote für Senioren bündeln. Doch die Planung steht noch am Anfang.

13.11.2023 | Stand: 10:15 Uhr

Als es im Memminger Stadtrat kürzlich um den neuen Flächennutzungsplan (FNP) ging, war unter anderem auch kurz von einem möglichen Pflege-Campus in Amendingen die Rede. Dieser könnte beispielsweise seniorengerechtes Wohnen, ein Pflegeheim und weitere Angebote umfassen, hieß es damals in der Sitzung. Doch was genau hat es damit auf sich und wie konkret sind die Pläne bereits?

Stadt geht von "massiver Alterungsentwicklung" im Memminger Norden aus

Wie die Memminger Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, war der Ausgangspunkt für Überlegungen in diese Richtung die sogenannte Pflegebedarfsplanung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts im Jahr 2022. Darüber hinaus habe sich die Stadt mit örtlichen Trägern solcher Einrichtungen ausgetauscht. Die Erkenntnis daraus war: "Angesichts der massiven Alterungsentwicklung, insbesondere im Nordbereich unseres Stadtgebiets, müssen die Voraussetzungen für neue, sozialraumnahe Wege bei den Betreuungs- und Versorgungsstrukturen geschaffen werden."

Diese Angebote könnte der neue Pflege-Campus in Memmingen beinhalten

Der Grundgedanke dahinter sei, die Strukturen von seniorengerechtem Wohnen, betreutem Wohnen, ambulanter Betreuung und sonstiger Unterstützungsleistungen wie Tagespflege oder stationäre Einrichtungen miteinander zu verweben. Damit soll ein Ort zum Leben im Alter ermöglicht werden, der nicht nur den pflegerischen, sondern auch den sozialen Bedürfnissen der Seniorinnen und Senioren sowie ihres Umfelds entspricht. Doch der Fokus richtet sich nicht nur auf die Menschen, die später einmal dieses Angebote nutzen werden. Der Stützpunkt sollte nach Angaben der Stadtverwaltung auch für Fachkräfte und Träger gleichermaßen attraktiv sein.

Betreiber oder Träger für den Pflege-Campus stehen noch nicht fest

Doch in absehbarer Zeit wird der Pflege-Campus wohl nicht verwirklicht. "Es gibt weder konkrete Planungen noch einen feststehenden Betreiber beziehungsweise Träger. Mit dem laufenden Planungsprozess steht die Stadt erst ganz am Anfang eines langen Weges, eines strategischen Ziels", teilt eine Pressesprecherin mit. Durch die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans werde zunächst die Grundlage für weitere Planungsschritte gelegt. Wie berichtet wird der Plan wohl im Jahr 2025 rechtswirksam.

Als möglichen Standort für den Pflege-Campus hat die Stadt Memmingen eine Teilfläche eines ehemaligen Sägewerks in Amendingen ins Auge gefasst, das sich jedoch noch in Privatbesitz befindet. Und wie geht es nun weiter? "Die Stadt wird sich um die Umsetzung des Pflege-Campus bemühen und dabei eng mit dem Eigentümer, möglichen Investoren oder Betreibern zusammenarbeiten", erklärt die Sprecherin.