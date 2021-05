Memmingen: Wo Erzieher „erzogen“ werden

Das Kultusministerium gibt grünes Licht für Unterrichtsstart in der neuen Fachakademie für Sozialpädagogik in Memmingen. Was die künftigen Schüler erwartet

17.05.2021 | Stand: 11:51 Uhr

Basteln, experimentieren, Ausflüge planen und für die Kinder ein Ansprechpartner sein: Es gibt viele Gründe für Julia Wiblishauser, weshalb sie Erzieherin werden möchte: „Man kann so viel von den Kindern lernen, zum Beispiel sich an den kleinen Dingen zu freuen.“ Für Julia und ihre Mitschülerin Isabell Hildebrand ist die neue Fachakademie für Sozialpädagogik der Berufsschule Mindelheim an der Außenstelle Memmingen eine willkommene Möglichkeit, ihren Traumberuf Erzieherin zu erlernen.

August 2021 darf die Fachakademie für Sozialpädagogik in Memmingen starten

Lange war nicht klar, ob das Projekt der Berufsschule Mindelheim realisiert werden kann, doch im April kam die Erlaubnis vom bayerischen Kultusministerium: Die Schule darf 2021 mit dem Unterricht beginnen. „Wir sind sehr froh, dass wir das Okay so schnell bekommen haben“, betont Schulleiter Gottfried Göppel. Im August startet die erste Erzieherklasse. 25 Bewerbungen hat die Leiterin der Außenstelle Memmingen, Stella Schmitt, bereits erhalten. Bislang war am Standort Memmingen der staatlichen Berufschule Mindelheim nur eine Ausbildung zum Kinderpfleger möglich. Die Ausbildung zum Erzieher baut nun darauf auf.

Ein umfassender Umbau der Berufsfachschule Memmingen ist bereits geplant

Geplant ist für die neue Fachakademie auch eine umfassende Modernisierung und ein Umbau des Gebäudetraktes in der Mindelheimer Straße. Der Umbau beginnt, sobald der Förderbescheid und die baurechtlichen Genehmigungen erteilt werden. „Wir hoffen, dass wir bis Herbst 2021 mit den Sanierungen loslegen dürfen“, sagt der Leiter des Mindelheimer Hochbauamtes, Thomas Burghard. Geplant sei die Umgestaltung von drei neuen Fachräumen für die Fachakademie. Auch die Sanitärräume werden neu gemacht. Zudem wird die Gebäudehülle energetisch saniert mit neuen Fenstern und einer Wärmedämmung. Die erste Kostenschätzung des Hochbauamtes für die Sanierung beläuft sich auf etwa 440000 Euro. „Unser ehrgeiziges Ziel ist es, die Bauarbeiten bis zum Schuljahresbeginn 2022 abzuschließen“, sagt der Schulleiter.

Neue Fachrräume: Wo Theorie und Praxis zusammenkommen

Stella Schmitt und Gottfried Göppel arbeiten intensiv an den Planungen für die Fachräume. „Es wird ein multifunktionales Lehrkonzept“, sagt der 60-Jährige. „Wir wollen weg von den klassischen Klassenzimmern.“ Zudem sollen Theorie und Praxis enger verzahnt werden. Die Fachräume fungieren dann gleichzeitig als Lehrräume und als Lehrkindergarten. „Dann können wir auch mal Kindergruppen einladen, um die Konzepte in der Praxis zu üben“, sagt Stella Schmitt. Daher seien in der Raumplanung auch viele spielerische Elemente vorgesehen, wie ein verstellbares Klettergerüst und eine Spielecke sowie einen Waschbereich. Ferner werden die Fenstersimse verbreitert und tiefergelegt, damit man dort beispielsweise mit Sitzsäcken gemütlich Zeit verbringen kann. „Und wenn eine Klassenzimmersituation es erfordert, kann der Raum mit Trennwände geteilt werden“, sagt die 39-Jährige.

Schulleiter Gottfried Göppel: "Lieber Präsenzunterricht als Online-Unterricht"

Bis der Umbau beginnt, ist die neue Klasse anderweitig im Schulgebäude untergebracht. Dem Schulleiter wäre es am liebsten, die neue Klasse könne möglichst im Präsenzunterricht starten. Er überlegt, die Klassen zu halbieren oder in den Wechselunterricht zu schicken. „Wir sind natürlich für den Online-Unterricht gewappnet, aber es wäre schon schön, wenn sich die neuen Schüler persönlich kennenlernen könnten.“

Kultusminister Piazolo und Landrat Alex Eder freuen sich über Ausbildungsangebot

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo schreibt in einer Stellungnahme zur neuen Fachakademie: „Es freut mich besonders, dass wir in Memmingen ein weiteres staatliches Ausbildungsbildungsangebot schaffen, um für diese wichtige Aufgabe interessierte Frauen und Männer zu gewinnen.“ Es sei eine große Bereicherung für die hiesige Bildungslandschaft, sagt Landrat Alex Eder. Und Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder ergänzt: „Es ist ein Meilenstein in den Bemühungen gegen den Fachkräftemangel.“

Julia und Isabell freuen sich derweil auf den Start der neuen Akademie. „Da ist der Fahrtweg nicht lang“, sagt Isabell Hildebrand und Julia meint: „Uns gefällt die Schule echt gut. Die werden uns nicht mehr los.“

