Nach jahrelangen Diskussionen: Kempter Hof in Memmingen weicht Wohnanlage

Die ehemalige Gaststätte Kempter Hof in Memmingen wird abgerissen. Stattdessen soll dort ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohnungen gebaut werden.

19.04.2023 | Stand: 17:21 Uhr

Jetzt kommt Bewegung in ein Bauvorhaben, das jahrelang für heftige Diskussionen in der Stadt gesorgt hat, um das es sogar ein Gerichtsverfahren gab – und das trotz der am Ende erfolgten Genehmigung seit 2020 auf Eis lag: der Bau eines Mehrfamilienhauses auf dem Grundstück, auf dem die längst geschlossene Gastwirtschaft Kempter Hof steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.