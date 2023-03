Zwei Polizisten bei Einsatz im Klinikum Memmingen verletzt

Die Polizei musste in Memmingen zu mehreren Einsätzen ausrücken. Bei einem Vorfall im Klinikum wurden zwei Beamte verletzt. Ein Überblick über die Ereignisse.

Von Allgäuer Zeitung

10.03.2023 | Stand: 14:28 Uhr

Am Donnerstag wurden zwei Polizisten bei Einsätzen in Memmingen leicht verletzt. Das teilen die Beamten mit. Gegen 10.20 Uhr wurde ein betrunkener 39-Jähriger am Straßenrand gefunden. Gegenüber den Beamten vor Ort und dem Rettungsdienst verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv und verweigerte jede Maßnahme. Als die Polizisten ihn durchsuchen wollten, um seine Identität festzustellen, soll er sich massiv gesperrt haben. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam.

