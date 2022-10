Memminger Basketballer wollen lieber Jubel statt Trubel

Die Bezirksoberliga-Basketballer des TV Memmingen haben einen turbulenten Sommer hinter sich. Der langjährige Coach und mehrere Spieler sind zur BG Illertal gewechselt.

Mehr Trubel als erwartet haben die Verantwortlichen der Basketballer des TV Memmingen (TVM) nach dem Ende der vergangenen Saison zu bewältigen gehabt. Nachdem die vergangenen beiden Spielzeiten pandemiebedingt nur rudimentär gespielt werden konnten, wollte man sich im Kreis der Abteilungsleitung und der Trainer für die neue Spielzeit abstimmen und eigentlich mit Motivation in die Vorbereitung gehen.

Trainer Jaroslav Hanzalek hat den TV Memmingen verlassen

Bei dieser Abstimmrunde im Juni habe der langjährige Trainer verschiedener Jugend- und Herrenmannschaften Jaroslav Hanzalek unerwartet für alle Beteiligten eröffnet, so der TVM, eine Basketballpause einlegen zu wollen. Das kam für die Abteilung zwar unerwartet. Es wurde aber seitens der Leitung akzeptiert und respektiert, wenngleich es natürlich eine zusätzliche Herausforderung dargestellt habe, den Posten des Herrentrainers „in diesen herausfordernden Zeiten neu zu besetzen“. Glücklicherweise, so der Verein, sprang das Vater-Sohn-Duo Benjamin und Alvir Salcin in die Bresche. Sie boten an, die Saison als Spielertrainer (Benjamin) und Coach (Alvir) in die Hand zu nehmen und für neue Impulse zu sorgen. Das wiederum sorgte im Kreis der Verantwortlichen für Erleichterung. Denn beide seien hervorragende Fachleute in Sachen Basketball und – ebenso wichtig – „auch mit sehr ausgeprägten sozialen Kompetenzen ausgestattet“.

Benjamin und Alvir Salcin haben beim TVM übernommen

„Benni“ Salcin als zwar immer noch junger, aber schon sehr erfahrener Spieler und Jugendtrainer und Alvir Salcin als ehemaliger und bei allen hoch geschätzter und beliebter Jugend- und Herrentrainer sind für den TVM die „Idealbesetzung in dieser spannenden Phase“, da waren sich alle einig.

Für Unverständnis und auch für eine gewisse Enttäuschung sorgte beim TVM die Tatsache, dass Jaroslav Hanzalek zwei Wochen nach der Bekanntgabe der benötigten Pause in Memmingen das Traineramt bei Aufsteiger und Liga-Konkurrent BG Illertal (Vöhringen) übernommen habe. Doch nicht nur das: Hanzalek sorgte nach TVM-Angaben auch dafür, dass Spieler und ehemalige Memminger Spieler, wie zum Beispiel André Rupp, Uros Vucevic und Moritz Rohrhofer, den Weg ins Illertal eingeschlagen hätten. Für die Memminger hat das „ein Gschmäckle, wie man in Schwaben zu sagen pflegt“. Hanzalek selbst hat sich bislang nicht öffentlich dazu geäußert.

Beim TV Memmingen trainieren U18 und Herren zusammen

Das Trainerduo Salcin/Salcin machte sich nichtsdestotrotz gleich an die Arbeit und habe dafür gesorgt, dass neben einem ambitionierten Training auch wieder Teamgeist und Optimismus in das Herrenteam eingekehrt sei. Außerdem wurde das Training der Herren mit dem der U18 zusammengelegt, welche ebenfalls von den beiden Trainern betreut wird. So habe man gute Voraussetzung, so der TVM, im Training eine Mannschaft zu entwickeln und kontinuierlich an Systemen und Spielzügen zu arbeiten.

Mischung aus jungen und erfahrenen Basketballern

Das Grundgerüst des Teams bilden die jungen und dennoch schon erfahrenen Spieler um Josua Schnug, Jakob Prinz, Benjamin Salcin, Marvin Müller, Dennis Artanlar und Urs Dietenberger. Robin Becker, Detar Mehmeti und Luam Araya bilden die Achse der erfahreneren Spieler. Dazu kommen junge Talente wie Norman Nagy, Ivan Nokvomet, Martin Stoyanov und weitere Spieler aus den Jugendteams. Helfend werden auch noch die Routiniers Mahmoud Asfirh und Christoph Lang bei einzelnen Spielen eingreifen, sofern es zeitlich möglich ist.