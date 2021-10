Verlängerung des Tunnelgangs am Bahnhof nach Osten ist angestrebt. Das ist angedacht.

Dieses Vorhaben war schon mehrmals Thema: eine Verlängerung der Bahnhofsunterführung Ost. Jetzt soll ein Schritt weitergegangen und eine Planungsvereinbarung abgeschlossen werden. Was dahinter steckt und was nötig wird, erläuterte der Leiter des städtischen Tiefbauamtes, Urs Keil, den Mitgliedern des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt in der jüngsten Sitzung.