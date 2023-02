Memminger Brauerei in Turbulenzen: "Werden für den Erhalt des Standortes kämpfen"

Das Amtsgericht hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eröffnet. Der Betrieb läuft weiter - und die Brauerei schaut zuversichtlich in die Zukunft.

22.02.2023 | Stand: 21:32 Uhr

Der Absatzrückgang durch die Corona-Pandemie und der rapide Anstieg der Energiepreise haben die Memminger Brauerei GmbH in finanzielle Turbulenzen gebracht: Das Amtsgericht Memmingen hat am Mittwoch das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Betroffen sind laut Geschäftsführung neben der Brauerei auch die beiden Tochtergesellschaften, die für Logistik und Grundstücksverwaltung verantwortlich zeichnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.