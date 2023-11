Christkind Franziska Kohl freut sich auf ihre Aufgabe

Die 20-jährige Industriekauffrau ist zum ersten Mal das Memminger Christkindl. Wie sie dazu kam und was sie im letzten Jahr schon "geübt" hat.

09.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Franziska Kohl ist im wahrsten Sinne des Wortes reingewachsen in die Rolle, mit der sie heuer ins weihnachtliche Rampenlicht treten wird: Sie ist das neue Memminger Christkind. Begleitet hat sie das Memminger Christkindle nämlich schon oft, ist sie doch als kleines Mädchen mehrmals in seiner Engelschar mitgelaufen. Damals hat Franzsika Kohl ehrfürchtig aufgeschaut auf die Himmelsbotin und davon geträumt, einmal selbst in das goldene Christkind-Gewand schlüpfen zu dürfen. Jetzt freut sich die 20-jährige Industriekauffrau umso mehr auf diese ehrenvolle Aufgabe. Und die bleibt zudem in der Familie.

Die 20-jährige Franziska Kohl ist das neue Memminger Christkind. Bild: Kohl

Früher Engelchen, jetzt Christkind

Denn "geerbt" hat sie den himmlischen Job von ihrer Cousine Emilie Spitz. Die war zweimal als Memminger Christkind im Einsatz, einmal im Vor-Coronajahr 2019 und dann noch einmal im vergangenen Jahr. "Ich habe diese Aufgabe sehr gerne übernommen", sagt Franziska Kohl. "Ich bin mit den Memminger Festen groß geworden und dazu gehört auch der Christkindlesmarkt." Die Engelchen rund um das Christkind organisiert seit vielen Jahren ihre Mutter Heike Kohl, deshalb war sie da von klein auf dabei. Und als sie schließlich rausgewachsen war aus dem Kleidchen, half sie mit bei der Bändigung der aufgeregten Kinderschar. Auch ihr Vater Jürgen Kohl hat eine feste Aufgabe auf dem Memminger Christkindlesmarkt: Er baut die Himmelsstube mit auf.

Vorlesen in der Himmelsstube

Diese adventlich geschmückte Himmelsstube ist einer der Einsatzorte des Memminger Christkinds. Jeden Samstag liest es darin Kindern weihnachtliche Geschichten vor. Das konnte Franziska Kohl letztes Jahr schon ein paar mal üben, denn während der Woche hat die Martinskirche solche Vorlesestunden organisiert - und auch sie war mit im Team. Das sei eine sehr schöne Erfahrung gewesen, sagt sie. In der Himmelsstube sei sie auf einer Art Thron gesessen, dann habe sie Kinder die Kerzen auf einem großen Adventskranz anzünden lassen und schließlich vorgelesen. "Wir bringen den Kindern die Adventszeit näher, manche wissen darüber gar nicht so genau Bescheid", gefällt Franziska Kohl besonders daran.

So eröffnet Franziska Kohl den Memminger Christkindlesmarkt

Heuer nimmt sie als Christkind auf dem Vorlesestuhl Platz. Die Geschichten für die Kinder sucht sie selbst aus Weihnachtsbüchern oder dem Internet aus. Ebenso wie das weihnachtliche Gedicht oder die kurze Geschichte, die sie bei der Eröffnung des Memminger Christkindlesmarkts vortragen wird. Cousine Emilie Spitz hat ihr schon erklärt, was bei ihrem ersten Auftritt auf sie zukommt - und hilft auch sonst weiter, wenn Fragen auftauchen.

Am 27. November wird der Memminger Weihnachtsmarkt eröffnet

Andere Ansprechpartner habe sie momentan nicht, "aber irgendwann wird schon jemand sagen, wann ich wo sein muss", bleibt Franziska Kohl da ganz gelassen. Und Infos bekäme sie sicher auch von ihrem Onkel und Stadtrat Rolf Spitz. Klar ist jedenfalls schon, dass sie "die Ehre hat", den Memminger Christkindlesmarkt am 27. November zusammen mit Oberbürgermeister Jan Rothenbacher zu eröffnen. Traditionell fahren die beiden dann in der Kutsche vor. Auf dem goldenen Balkon der Großzunft, hoch über den weihnachtlich geschmückten und beleuchteten Buden, wird Franziska Kohl dann ihr Gedicht vortragen. Und zum ersten Mal in ihrem weiß-goldenen Kleid auftreten. Wird sie da auch eine blondgelockte Perücke tragen? "Nein", sagt sie und lacht. "Ich habe blonde Haare in der optimalen Länge für perfekte Engelchenlocken und die mache ich mir dann einfach selber rein."