Memminger Einsatzkräfte planen die lange Nacht der Feuerwehr

Die Feuerwehr Memmingen möchte sich nach außen öffnen - erst bei einem Tag der offenen Tür, dann bei einer Blaulicht-Party. Das ist geplant.

07.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

„Licht an und Tore auf“ heißt es bei der Feuerwehr Memmingen am Samstag, 24. September. Dann laden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zur langen Nacht der Feuerwehr ein. Was dahinter steckt und was geboten wird, erzählt Stadtbrandrat Raphael Niggl im Gespräch mit unserer Redaktion.

Ziel: bayernweites Angebot schaffen

„Vor ein paar Jahren gab es den Schwäbischen Feuerwehrtag. Darauf ist der Landesfeuerwehrverband aufmerksam geworden“, erklärt Niggl. Ziel sei gewesen, ein bayernweites Angebot zu schaffen – mit der langen Nacht der Feuerwehr. „Die Feuerwehren können mitmachen, müssen aber nicht.“ Für die Memminger Wehr habe sofort festgestanden, sich zu beteiligen. „Wir hatten schon immer einen Tag der offenen Tür. Das Angebot war in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, dabei ist es essenziell wichtig“, zeigt der Stadtbrandrat auf.

Wie gehen die Einsatzkräfte im Brandfall vor? Das Bild zeigt ein in Flammen stehendes Gebäude im Memminger Stadtteil Steinheim. Bild: Maike Scholz

Wie funktioniert eine Freiwillige Feuerwehr? Woher wissen die Einsatzkräfte, wo es brennt? Wie wird ein Zimmerbrand gelöscht und womit werden Verletzte aus einem Unfallfahrzeug befreit? Antworten darauf soll es am 24. September geben. Von 16 bis 19.30 Uhr plant die Feuerwehr Memmingen (Rennweg 24) zunächst einen Tag der offenen Tür. „Es wird Stände mit Informationen rund um die Feuerwehr geben, Gäste können sich die Wache anschauen und es gibt Mitmach-Angebote für Kinder und Jugendliche“, lockt Raphael Niggl. Die Intention: anschauen, anfassen und fragen.

Blaulicht-Party mit Live-Band "MaßVoll"

Von 20 bis 24 Uhr ist dann eine Blaulicht-Party mit Live-Band vorgesehen. Die hiesige Gruppe „MaßVoll“ spielt auf. Alle Angebote finden in der Feuerwehr-Wache statt, sind kostenfrei. Da es mit Blick auf die Pandemie keine staatlichen Vorgaben gibt, müssen die Besucherinnen und Besucher mit keinerlei Einschränkungen rechnen.

Die Einsatzbereitschaft wird aufrecht erhalten

Die Feuerwehr hofft auf viele Interessierte. Niggl: „Wir sind eine öffentliche Einrichtung. Wir wollen die Möglichkeit nutzen, aufzuklären und auch präventiv zu informieren. Wir wollen uns nach außen öffnen.“ Momentan sei eine Gruppe in der Vorbereitungsphase für den Aktionstag. Am 24. September selbst seien dann bis zu 70 Einsatzkräfte dabei, um den Tag zu gestalten. Die Einsatzbereitschaft werde aufrecht erhalten.

