Memminger Fluglotse als Helfer in der Not

Die Aufgabe von Johannes Scholz am Flughafen Memmingen ist es, Unfälle zu verhindern. Dagegen hat der 32-Jährige in seiner Freizeit regelmäßig mit Notfällen zu tun.

20.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Rechtzeitig vor der geplanten Landung hat sich bei Fluglotse Johannes Scholz eine Ryanair-Maschine gemeldet und um Landeerlaubnis auf dem Memminger Airport gebeten. Scholz antwortet in fließendem Englisch und hat dabei die Monitore sowie die Start- und Landebahn im Blick. Kurz darauf setzt die von Westen einfliegende Maschine sanft auf der Piste auf. Tägliche Routine für den 32-jährigen Lotsen, der seit vier Jahren im Tower einen exponierten Arbeitsplatz hat. Fünf Tage am Stück Dienst bei der Flugsicherung, drei Tage frei. Davon kann bei Johannes Scholz aber nicht die Rede sein. In seiner Freizeit engagiert er sich als Bereitschaftsleiter bei den Memminger Johannitern. Hier sitzt er regelmäßig auch am Steuer eines Rettungswagens und hat unweigerlich mit Notfällen zu tun, die er im Hauptberuf verhindern soll.

