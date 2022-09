1949 schrieb Gabi Vögele einen Aufsatz über einen Schreckmoment im Freibad. Petra Hänsler erlebte hier einen Ausnahmesommer, ehe der „Ernst des Lebens“ begann.

11.09.2022 | Stand: 15:00 Uhr

In der letzten Saison des Memminger Freibads vor dem Abriss hat die 84-jährige Gabi Vögele noch einmal in einem Aufsatzheft aus der sechsten Volksschulklasse geblättert. Am 24. November 1949 hatte sie darin das Erlebnis mit einem Rüpel am Beckenrand niedergeschrieben – doch auch viele schöne Bilder aus der Kindheit steigen bei der Erinnerung an das Bad und ihre „geliebte Heimatstadt“ in der Seniorin auf.

