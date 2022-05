Journalist Heribert Prantl mit Memminger Freiheitspreis ausgezeichnet

Der Memminger Freiheitspreis wurde an den Journalisten Heribert Prantl verliehen. Norbert Lammert würdigte ihn als Hohepriester der Grundrechte.

Der Journalist Heribert Prantl hat am Samstag den Freiheitspreis der Stadt Memmingen verliehen bekommen. Vor zahlreichen Gästen erhielt der 68-Jährige die entsprechende Urkunde und den Gedenksiegel von Oberbürgermeister Manfred Schilder in der Martinskirche.

Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert würdigte als Laudator den Preisträger als einen Hohepriester der Grundrechte. Seine Beiträge seien in der Regel geistreich und darüber hinaus glänzend formuliert. Prantl nahm den Preis mit Dank und unter großem Applaus entgegen. Er widmete ihn seiner Großmutter, die ihm das Schreiben gelehrt habe. Außerdem sei sie eine Meisterin des farbigen Erzählens gewesen.

Der Festakt wurde auch auf einer Leinwand übertragen, die auf dem Weinmarkt in Memmingen aufgestellt war. Dort befindet sich auch die Kramerzunft - der Ort, an dem im Jahr 1525 aufständische Bauern die Zwölf Bauernartikel verfasst hatten. Sie gelten als erste niedergeschriebene Forderungen nach Menschen- und Freiheitsrechten in Europa. Aus diesem Grund nennt sich Memmingen auch "Stadt der Freiheitsrechte". Heribert Prantl ist mittlerweile der fünfte Preisträger. Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert.

