Memminger Jahrmarkt 2021 wieder abgesagt - Stadt bastelt an Alternative

Wie schon 2020 fällt der Jahrmarkt in Memmingen auch heuer aus. Das teilte die Stadt heute mit. Das Volksfest hätte vom 9. bis 17. Oktober 2021 steigen sollen.

20.08.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Einen Jahrmarkt in Memmingen in der gewohnten Form kann es auch im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht geben. Der Memminger Jahrmarkt fällt unter das Verbot von Volksfesten, das die Bayerische Staatsregierung erlassen hat. Die Memminger Bürgerinnen und Bürger müssen aber nicht gänzlich auf Jahrmarktfreuden verzichten, teilte die Stadt am Freitag mit: Im Oktober soll es einen verkleinerten Herbstmarkt in der Memminger Innenstadt geben.

Ein solcher Herbstmarkt war bereits im Jahr 2020 geplant, die Infektionslage im vergangenen Oktober verhinderte jedoch dessen Realisierung. An die damaligen Überlegungen anknüpfend wird der Markt in diesem Jahr ebenfalls von den Schaustellern veranstaltet, die in den nächsten Wochen ein Konzept dafür erarbeiten werden. Sobald das finale Konzept und Programm des Herbstmarktes feststeht, wird es veröffentlicht.

Herbstmarkt statt Jahrmarkt in Memmingen soll am 8. Oktober starten

Vorausgesetzt das Infektionsgeschehen verschlimmert sich nicht wesentlich, kann einen Tag vor dem ursprünglich geplanten Start des Jahrmarkts, am Freitag 8.10.2021, der dreiwöchige Herbstmarkt eröffnet werden. Der Krämermarkt hingegen wird nicht stattfinden, da das Konzept mit Verkäuferinnen und Verkäufern, die vielfach sehr unterhaltsam ihre Waren feilbieten um viele Menschen vor ihren Stand zu locken, aktuell nicht umgesetzt werden kann.