Memminger Kinderfest: Die Vorfreude der Kinder ist "mega groß“

Das Kinderfest findet nach zwei Jahren Corona-Pause am 21. Juli statt. Zwei Viertklässler überreichen das druckfrische Kinderfestheft an den Oberbürgermeister.

03.06.2022 | Stand: 15:01 Uhr

Als bunten Vorboten für das Memminger Kinderfest am 21. Juli überreichten die Viertklässler Leonie Holzwart und Max Steinmetz aus der Grundschule Steinheim jetzt das druckfrische Kinderfestheft 2022 an Oberbürgermeister Manfred Schilder und Bürgermeisterin Margareta Böckh.

Die beiden Zehnjährigen beschrieben beim Besuch im Rathaus laut Pressestelle der Stadt genau, was für das Kinderfestheft alles zu tun war und erzählten von den Vorbereitungen in ihrer Tanz AG für den Auftritt auf der Marktplatzbühne. „Die Freude ist mega groß“, beschrieb Leonie die Vorfreude der Kinder. Auch Schilder bekräftigte: „Ich freue mich riesig, dass das Kinderfest nach zwei Jahren Pause heuer wieder stattfindet.“

Motive Schübling und Stängele

„Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Steinheim haben das Kinderfestheft gemeinsam gestaltet, jede und jeder hat dazu beigetragen“, erklärte Dagmar Trieb, Rektorin der Schule und Vorsitzende des Kinderfestausschusses. Die Kinder haben für die Gestaltung des Liederheftes jede Menge bunte Dreiecke, Vierecke, Ovale und Kreise ausgeschnitten und aus den vielen Formen Kinderfestmotive wie Schübling oder das Stängele gelegt. Geleitet wurde das Projekt von Bettina Meels, Klassenlehrerin der vierten Klasse und Kinderfestbeauftragte der Grundschule Steinheim.

Das Kinderfestheft enthält die Texte der Kinderfestlieder und wird jedes Jahr im Wechsel von einer der sechs Memminger Grundschulen und des Förderzentrums Reichshainschule gestaltet. Die diesjährigen Lieder sind: „Wir sind alle Gotteskinder“, Hopsa Schwabaliesl“, „Herr Laut und Herr Leis“, „Das Papageienlied“ und der „Weckruf“.

Das Kinderfestheft liegt in den kommenden Wochen bis zum Memminger Kinderfest am Donnerstag, 21. Juli, in vielen Geschäften und Einrichtungen auf.

Lesen Sie auch