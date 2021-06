Memminger Kripo ermittelt jetzt vom Flughafen aus

Neues Domizil offiziell eingeweiht. Warum die Unterbringung nicht dauerhaft sein könnte.

27.06.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Jetzt hat die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen (KPI) offiziell neue Räume: Am Freitag fanden Schlüsselübergabe und Segnung in Memmingerberg statt. Im Gebäude 12b am Airport bearbeiten nun rund 60 Kripo-Ermittler. Von „einem der modernsten ausgestatteten Gebäuden der bayerischen Polizei“ sprach Polizeipräsidentin Claudia Strößner.

Das Gebäude hat eine bewegte Vorgeschichte: Zu Zeiten des Fliegerhorstes nutzte die Bundeswehr es als Kaserne, später fand das Amtsgericht dort provisorisch eine Unterkunft. Inzwischen gehört das Areal der „Gewerbepark am Allgäu-Airport GmbH“, die nun Vermieter für die Polizei ist und das Gebäude entsprechend der Bedürfnisse der Fahnder für mehrere Millionen Euro umbaute.

Modernes Labor und Vernehmungsräume

Auf den über 1300 Quadratmetern Bürofläche gibt es neben Räumen für EDV-Schulungen und Lagebesprechungen einige Vernehmungsräume – darunter sowohl ein Kinder- wie auch ein Video-Vernehmungszimmer. Den Beamten steht zudem ein zertifiziertes kriminaltechnisches Labor zur Verfügung. Eine hochmoderne Ausstattung biete ideale Möglichkeiten zum Fotografieren von Spuren, freut sich Kripo-Chef Thorsten Ritter. Im Keller gibt es einen Asservatenraum und eine Waffenkammer sowie digitale Technik zur erkennungsdienstlichen Behandlung von Tatverdächtigen. Im Gebäude ist auch der Kriminaldauerdienst untergebracht.

Die Polizei sei aber nicht nur eine Behörde, die Straftaten ermittele, sondern sie sei grundsätzlich auch für die Bürger da, betonte der Bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Wütend mache ihn, wenn Polizisten und Rettungskräfte angegriffen werden wie jüngst in Augsburg. Da müsse hart durchgegriffen werden. Bei dem, was sie täglich erlebten, bräuchten die Beamten „ein gutes persönliches Fundament“, ergänzte die evangelische Polizei-Seelsorgerin Marion Seidel, die das neue Gebäude mit ihrem katholischen Kollegen Robert Mair segnete.

Mittelfristig Kripo und uniformierte Polizei wieder an einem Standort bündeln

Minister Holetschek lobte die hohe Aufklärungsquote der Memminger Polizei, die mit rund 74 Prozent über dem Landesdurchschnitt liege. Dass die Kripo nahe dem Flughafen zwar wohl die nächsten Jahre, aber nicht unbedingt dauerhaft untergebracht ist, brachten sowohl der in Memmingen lebende Holetschek wie auch Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder (beide CSU) zur Sprache. Es sei nachvollziehbar, dass die Kripo wegen der beengten Verhältnisse in der Polizeiinspektion am Schanzmeister in Memmingen neue Räume brauchte und nun die verbliebenen uniformierten Kollegen samt Autobahnpolizei mehr Platz hätten. Mittelfristig sei es aber sinnvoll, alle Kräfte an einem Standort zu bündeln. Der Mietvertrag am Airport läuft über mindestens zehn Jahre.

Die KPI Memmingen ist zuständig für die Stadt Memmingen, den Landkreis Unterallgäu sowie den früheren Landkreis Krumbach.