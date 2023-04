Memminger Kulturpreis geht an Julia Rinderle

Erstmals ist eine Frau Einzelpreisträgerin des Memminger Kulturpreises. Was die Jury zu ihrer Entscheidung bewog und wann die Verleihung stattfindet.

27.04.2023 | Stand: 16:14 Uhr

Die Stadt Memmingen kürt im Jahr 2023 eine Kulturpreisträgerin, teilt das Kulturamt mit. Die Konzertpianistin Julia Rinderle wird von Oberbürgermeister Jan Rothenbacher für ihr künstlerisches Schaffen mit dem Memminger Kulturpreis geehrt. Gestiftet vom Stadtmarketing-Verein Memmingen ist die Auszeichnung für Verdienste um Kunst und Kultur mit 4000 Euro dotiert.

Erstmals ist damit eine Frau Einzelpreisträgerin des Kulturpreises. Vor ihr wurden zwei Frauen zusammen mit ihren Partnern ausgezeichnet.

Die Jury, angeführt von Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und besetzt mit Vertretern und Vertreterinnen des Stadtmarketing, der Memminger Künstlerschaft, der Presse und der städtischen Kulturverwaltung, hat in ihrer Entscheidung die Verdienste der Preisträgerin um das Kulturleben in Memmingen betont und Julia Rinderle einmütig zur Kulturpreisträgerin der Stadt Memmingen 2023 bestimmt.

Das ist die Memminger Pianistin Julia Rinderle

Julia Rinderle wurde 1990 in Memmingen geboren und besuchte bis zum Abitur das Vöhlin-Gymnasium. Nach dem Schulabschluss absolvierte sie ein Master-Studium im Fach Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover bei Professor Roland Krüger, ebenso ein Master-Studium im Fach Klavierkammermusik und Liedgestaltung in der Klasse von Professor Imre Rohmann am Mozarteum in Salzburg.

Julia Rinderle ist inzwischen als Pianistin im In- und Ausland gefragt. Sie spielt deutschlandweit erfolgreiche Konzerte und trat in Frankreich, Italien, Österreich, der Schweiz, Schweden, Dänemark, Holland, Israel, Südafrika, China und den USA auf.

Präsenz in der Heimatstadt: Das und mehr bringt Rinderle den Memminger Kulturpreis ein

Die junge Pianistin begeistert ihr Publikum mit einer starken Bühnenpräsenz und tief empfundenem Spiel. Julia Rinderle führt gern selbst durch ihr Programm und ist offen für neue, ungewöhnliche Konzertformen. Die Beschäftigung mit historischer Aufführungspraxis auf Cembalo und Hammerklavier gehört ebenso zu ihrem Repertoire wie die zeitgenössische Klaviermusik eines John Cage. Als vielseitige Künstlerin überzeugt sie als Solistin genauso wie im Spiel mit Orchester und kammermusikalischen Ensembles.

Bei der Entscheidung der Jury stand die Intensität des künstlerischen Schaffens von Julia Rinderle im Vordergrund. Gewürdigt wurde aber auch ihr Bemühen um die Vermittlung klassischer Musik an ein junges Publikum und nicht zuletzt die fortgesetzte Präsenz in ihrer Heimatstadt Memmingen. Dabei ist die Organisation des Internationalen Meisterkurses für Klavier „Klangperspektiven Allgäu“ besonders hervorzuheben, ein Angebot, das im Februar 2023 schon zum vierten Mal unter ihrer künstlerischen Leitung in Memmingen veranstaltet wurde.

Mit der Auszeichnung von Julia Rinderle ist die 27. Preisträgerin des im Jahre 1977 geschaffenen Memminger Kulturpreises benannt. Die letzte Preisvergabe fand im Jahr 2018 statt. Preisträger war der bildende Künstler Pit Kinzer. Die Preisverleihung an Julia Rinderle ist im Foyer der Stadthalle für den 12. Oktober vorgesehen.

Das ist die Jury des Memminger Kulturpreises