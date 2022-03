Memminger Polizei gibt "Unterricht" im Vöhlin-Gymnasium

Polizisten erklären, warum ein Fahrradhelm über Leben und Tod entscheidet. Mit welchen Geschichten und Versuchen die Beamten die Sechstklässler beeindrucken.

12.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Montagmorgen, nach der Pause im Vöhlin-Gymnasium in Memmingen. Ein ungewöhnliches Bild: Alle Schülerinnen und Schüler sitzen gebannt auf ihren Stühlen, Fahrradhelme liegen auf ihren Tischen. Statt ihrem Lehrer Andreas von Kietzell stehen vor der Klasse 6d Cornelia Vogt und Andreas Strehl von der Polizeiinspektion Memmingen. Das Thema der Stunde lautet: „Wie bleibe ich beim Fahrradfahren sicher?“

Gleich zu Anfang fragt Strehl in die Klasse: „Warum tragen wir eigentlich einen Helm?“ Währenddessen lässt der Polizist ein Plakat durch den Raum gehen – wie eine unausgesprochene Antwort auf seine Frage steht darauf mit großen bunten Buchstaben der Slogan „Helle Köpfe tragen Helm“. Es ist das Siegerposter einer von Kietzell gestarteten Plakataktion, an der die 7. Klassen des Vöhlin-Gymnasiums teilgenommen haben. Inka Linder und Alina Schön visualisieren durch ihr Bild, wie man ihrer Meinung nach sicher in der Fahrradstadt Memmingen unterwegs ist: durch das Tragen eines Helms. Dieses Bewusstsein für die Relevanz des Fahrradhelms im Straßenverkehr möchten Vogt und Strehl schaffen. Für Strehl sind die Sechstklässler genau im richtigen Alter dafür.

Drei tödliche Unfälle

Den Rückbezug zu seiner Anfangsfrage schafft der Polizeibeamte kurz darauf durch die Schilderung von drei tödlichen Unfällen, die ihn tief erschüttert hätten. Die Schüler sind sichtlich erschrocken, dass all diese schrecklichen Unglücke laut den Rettungssanitätern vor Ort durch das Tragen eines Helmes verhindert hätten werden können.

Wieso also keine Helmpflicht, wenn sie doch so wichtig wäre? Strehls Erklärungsversuch ist, dass die Menschen dann weniger Fahrrad fahren würden – obwohl es ihnen so gut täte. „Ihr müsst also für euch selbst eine Entscheidung treffen“, ist sein Appell an die Kinder.

Was macht einen guten Fahrradhelm aus?

Die Polizisten erklären, was einen geeigneten Helm überhaupt ausmacht: Wichtig sind ein Höchstalter von fünf Jahren, eine CE-Zertifizierung, die im Helminneren zu finden ist – und eine exakte Passform. Natürlich sollte der Helm auch gefallen, aber von Verzieren mit Stickern rät Vogt dringend ab. „Der Klebstoff ist problematisch für das Material“, betont er. Außerdem sollte die schützende Kopfbedeckung nach jeglichem Sturz nicht mehr weiterverwendet werden. Währenddessen bringen die Schülerinnen und Schüler engagiert ihr bisheriges Wissen ein. Munter interaktiv geht es weiter: Ein Ei dient als Versuchsattrappe. Es wird fallen gelassen – mit und ohne Minihelm. Die Ergebnisse sind nicht verwunderlich. Unabhängig von der Höhe bleibt nur das Ei im passgenauen Helm ganz. Übertragen auf den Menschen klingt das schon erschreckender.

Ganz still wird es im Klassenzimmer, als Strehl von einem Verkehrsunfall erzählt, bei dem ein Junge keinen Helm trug – er muss bis heute mit scherwiegenden Konsequenzen leben. Das Neuerlernen des Sprechens und des Gehens seien nur zwei davon. „Eine Sekunde mehr oder weniger kann im Verkehr über Leben und Tod entscheiden“, macht der Beamte den Kindern den Ernst der Lage bewusst.

Auch Lehrer Andreas von Kietzell schließt sich an: „Der Unterschied zwischen einer möglichen schweren Verletzung und dem Schutz davor wiegt 300 Gramm“, bringt er es auf den Punkt. „Es ist eine Frage des Bewusstseins, mit welchem Risiko man unterwegs ist.“ Aber Kinder seien da oft weiter als Erwachsene, stellt er fest.

Hammerschläge auf den Kopfaufprallsimulator

Noch anschaulicher wird dies durch einen Kopfaufprallsimulator, den die Polizei mitgebracht hat. Als eine Schülerin mit dem Hammer kräftig auf die Kopfattrappe schlägt, zeigt das dazugehörige Programm die theoretischen Auswirkungen an. Ohne Helm: Schädelhirntrauma. Mit Helm: Gehirnerschütterung.

Am Ende der spannenden Stunde fällt das Daumenbarometer der Schüler durchaus positiv aus. Beim Verlassen des Klassenraums tragen sie einen geschenkten Polizei-Helmspitzer und Bleistifte mit sich. Und vielleicht auch eine neu gewonnene Begeisterung für die Fähigkeiten ihrer Helme.