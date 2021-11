Memminger Seniorenbeirat wünscht sich Ein-Euro-Tagesticket

Ältere Menschen wollen und sollen im Leben integriert sein und bleiben, gleichzeitig könnte die Innenstadt belebt werden. Das sind Ziele und Argumente.

01.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Erst ein Arztbesuch, dann der Weg zur Apotheke, anschließend ein Einkauf und ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen in der Innenstadt: Um die Mobilität und die Einbindung von Seniorinnen und Senioren am öffentlichen Leben stärker zu unterstützen, beantragt der Seniorenbeirat die Einführung eines Ein-Euro-Tagestickets für ältere Menschen. Woher der Wunsch rührt und wie die Gedanken dazu aussehen, erläuterte Raimund Rau, Mitglied des Seniorenbeirates, in der jüngsten Sitzung des Gremiums.