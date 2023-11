Memminger Sonntagsmaler zeigen ihre Werke im Antoniersaal

Noch bis Sonntag, 19. November, präsentieren 30 Kunstschaffende im Memminger Antoniersaal ihre Werke. Neuer Vorsitzender der Gruppe ist Hubert Nusko.

14.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Bei der Vernissage zur Ausstellung der Memminger Sonntagsmaler spannte der neue Vorsitzende Hubert Nusko schon bei der Begrüßung einen weiten künstlerischen Bogen: Von steinzeitlichen Höhlenmalereien bis zur Gegenwartskunst stellt sich für ihn die Frage nach dem Warum. „Warum fertigt der Mensch ein Kunstwerk, warum ein Bild, eine Skulptur oder komponierte Musik?“ Auf der anderen Seite: „Warum lieben wir es, Kunst zu betrachten, zu hören?“ Offenbar bestehe dieses Bedürfnis schon seit Urzeiten, sei wohl ein essenzieller Teil des Menschen. „Genau dazu sind wir heute hier, uns einzulassen auf mannigfaltige Darstellungen in Bildsprache und Maltechnik.“

Theresa Mauersberger aus Westerheim liebt das Spiel mit Licht und Farbe: Hier zu sehen ist ein Ausschnitt aus ihrem „Stadtspaziergang“ (Acryl). Bild: Walter Müller

Die Werke der 30 Künstlerinnen und Künstler sind bis 19. November zu sehen

Rund 30 Hobby-Künstlerinnen und -Künstler stellen ihre Werke im Antoniersaal aus. Die meisten waren zur Vernissage anwesend und standen in zahlreichen Gesprächen den Besuchern zur Verfügung. Auch während der gesamten Ausstellung bis zum 19. November wird immer ein Ansprechpartner vor Ort sein.

Memmingens Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh fragte in ihrem Grußwort „Was ist Kunst?“ und „Was kann Kunst?“. Fragen, die nie endgültig beantwortbar sein werden. Denn Kunst werde individuell wahrgenommen und interpretiert, eine klare Definition sei nicht möglich. Was Kunst aber in Böckhs Augen ausmacht: „Sie kann zum Nachdenken anregen, geht über den Horizont unseres Alltags hinaus und kann uns so neue Impulse geben.“ Kunst könne oftmals klar zum Ausdruck bringen, wozu Worte nicht in der Lage sind. „Der Fantasie und Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt.“ Böckh endete mit einem Picasso-Zitat: „Das Geheimnis der Kunst liegt darin, dass man sie nicht sucht, sondern findet.“

Den musikalischen Beitrag zur Ausstellungseröffnung im Antoniersaal gestaltete die Berkheimer Salonmusik. Bild: Walter Müller

Ein besonderes Dankeschön richtete Vorsitzender Nusko an seine Vorgängerin Barbara Jürgens, die nach langen Jahren intensiver Arbeit für die Gruppe ihr Amt abgegeben hat. „Ihr Beitrag für die Memminger Sonntagsmaler ist schon eine ganz besondere Würdigung wert“, betonte Nusko.

Ausstellung im Antoniersaal: Der Eintritt ist frei

Schon seit einigen Jahren ist die Berkheimer Salonmusik treuer Akteur der Sonntagsmaler-Vernissage in Memmingen. Dieter Ahrendt und Herbert Durach, beide aus Berkheim, sind aktive Künstler der Sonntagsmaler-Gruppe und das Bindeglied zur Berkheimer Musikgruppe mit Wiener Kaffeehaus-Klängen, französischer Musette-Musik, Tango und Klezmer.

Die Ausstellung ist jeweils von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Sie endet am Sonntag, 19. November.