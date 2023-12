Memminger Stadtgeflüster: Von halbnackten Bäumen und Eisschwimmen im Stadtbach

Warum der Christbaum am Marktplatz nur zur Hälfte dekoriert ist und der Fischertag künftig im Winter stattfindet.

03.12.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Moni Mausstädter und Siggi Stadtbacher sind Memminger durch und durch. Regelmäßig laufen sie sich über den Weg. Und da gibt es natürlich immer was zu erzählen. Wir haben mal reingehört:

Moni: Hi Siggi, hast du schon gehört?

Siggi: Nein, was denn Moni?

Moni: Unser Christbaum auf dem Marktplatz steht und ist geschmückt, aber bloß zur Hälfte.

Siggi: Wieso bloß zur Hälfte? Die Stadt macht doch auch sonst keine halbe Sachen...

Moni: Ha,ha, ha. Der war gut! Ja, obenrum hängen schon tolle rote Kugeln und der Engel ist auch schön anzuschauen. Bloß unten wirkt der Baum recht nackig.

Siggi: Hm, schon ein bisschen komisch. Was meinst du, warum die das so gemacht haben?

Moni: Vielleicht, damit die Schafe vom Christkindlesmarkt die Dekoration nicht abknabbern.

Siggi: Und zu weihnachtlich darf es in Memmingen ja nicht werden, sonst passt es gar nicht mehr zu unserem Christkindlesmarkt.

Moni: Oder sind das schon Sparzwänge? Der Stadt soll’s ja finanziell grad gar nicht so gut gehen.

Siggi: Da hätte ich ganz andere Ideen, wo die einsparen könnten.

Moni: Sei bloß still: Am Ende wollen sie Energie und Kosten gleichzeitig sparen und drehen im Hallenbad wieder die Heizung runter.

Siggi: Das wär doch gar nicht so schlimm. Ich hab’ gehört, dass Eisschwimmen immer beliebter wird.

Moni: Ja klar. Warum jucken wir dann nicht alle gleich im Winter in den Stadtbach? So streng sind die Regeln da ja nicht mehr.

Siggi: Stimmt. Dann bräuchten die halt nicht nur nen Bären, sondern auch nen Eispickel. Es sollte in Memmingen sowieso viel mehr Events im Winter geben. Aber am besten abends. Dann ziehen vielleicht auch die Geschäfte in der Innenstadt mit und haben länger auf. Weil, wenn ich Feierabend hab, sind die meisten schon zu.

Moni: Da hast du Recht: Je später es wird, desto kürzer fällt in Memmingen der Bummel aus. Aber sieh’s mal so: So wird auch dir gleich beim Sparen geholfen. Und immerhin haben wir noch unseren Karstadt. Übrigens: Wer welche braucht, kriegt da auch Christbaumkugeln.