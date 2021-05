Memminger Stadtrat gibt grünes Licht für Sparkassenfusion

Mit der Vereinigung der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim un der Kreissparkasse Augsburg entsteht die fünftgrößte Sparkasse in Bayern.

18.05.2021 | Stand: 15:16 Uhr

Der geplanten Vereinigung der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und der Kreissparkasse Augsburg hat der Stadtrat nun zugestimmt. Gleichzeitig wird der Zweckverband Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim zum 31. Dezember aufgelöst und die Stadt Memmingen tritt am gleichen Tag dem Trägerzweckverband der bisherigen Kreissparkasse Augsburg bei.

In der Sitzung hatte Thomas Munding, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, ausführlich über das Vorhaben informiert und auch Fragen dazu beantwortet. Mit der Fusion, die für den 1. Januar 2022 geplant ist, würde die fünftgrößte Sparkasse in Bayern mit 110 Geschäftsstellen und einer Bilanzsumme von 8,8 Milliarden Euro entstehen. Die neue Bank soll den Namen Sparkasse Schwaben-Bodensee tragen und ihren Hauptsitz in Memmingen haben. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass auch die anderen Mitglieder des Zweckverbands sowie die zuständigen Sparkassen-Gremien entsprechende Fusionsbeschlüsse fassen. Dieser Prozess läuft gerade.