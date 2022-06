Lkw verliert Reifen auf der A96 und verursacht einen Unfall

Auf der A96 auf Höhe Memmingerberg hat ein Lastwagen einen Reifen verloren und so einen Unfall mit einem Auto verursacht.

28.06.2022 | Stand: 13:42 Uhr

Ein Lastwagen hat am Montagabend auf der A96 in Höhe Memmingerberg einen Reifen verloren und so einen Unfall verursacht. Laut Angaben der Polizei war der 67-jährige Fahrer mit dem slowakischen Lkw in Richtung Lindau unterwegs als sich gegen 22.45 Uhr ein komplettes Rad vom Anhänger löste und gegen das Auto eines 49-Jährigen krachte.

Lastwagen verliert Reifen auf der A96

Der Autofahrer verlor daraufhin die Kontrolle und und kollidierte seitlich mit dem Lastwagen. Auch wenn keiner der Fahrer dabei verletzt wurde, mussten sowohl der Pkw als auch der Lkw abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 21.000 Euro. Die Unfallaufnahme und Bergung dauerten etwa fünf Stunden. In dieser Zeit war der rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt.

