Senior vergisst Essen auf dem Herd: Aufmerksame Nachbarin verhindert Schlimmeres

In Memmingerberg hat ein Rentner sein Essen auf dem Herd vergessen und ist eingeschlafen. Eine aufmerksame Nachbarin verhinderte Schlimmeres.

23.12.2022 | Stand: 13:24 Uhr

In Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) hat eine aufmerksame Nachbarin am frühen Mittwochabend einen Brand verhindert. Das teilt die Polizei mit. Ein 91-Jähriger hatte in seiner Wohnung im Bereich der Wiesstraße sein Essen auf dem Herd vergessen und ist eingeschlafen. Das angebrannte Essen löste den Feuermelder aus, doch der Senior bekam das nicht mit.

Seine 47-jährige Nachbarin hörte den Rauchmelder und alarmierte die Feuerwehr. Eine Streife der Grenzpolizei Memmingen brach die Tür der verrauchten Wohnung ein. Die Einsatzkräfte weckten den Mann und brachten ihn auf seinen Balkon, bis die Feuerwehr die Wohnung belüftet hatte und keine Gefahr mehr bestand. Der 91-Jährige blieb unverletzt.

