Polizei erwischt drei Schulschwänzer am Flughafen Memmingen

Bei Kontrollen am Flughafen Memmingen hat die Polizei drei Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt. Bei den Ausreden wurden die Eltern teils kreativ.

07.03.2023 | Stand: 13:04 Uhr

Am Montag hat die Polizei bei Ein- und Ausreisekontrollen am Flughafen Memmingen drei Verstöße gegen die Schulpflicht festgestellt. Das teilen die Beamten mit. Seit einer Woche ist in Bayern wieder Schule, doch teilweise kehrten Eltern aus dem Urlaub zurück oder wollten mit ihren Kindern in den Urlaub fliegen.

Ein Elternpaar kehrte mit seinen sechs und neun Jahre alten Kindern aus Rumänien zurück. Für die Reise meldeten sie ihre Kinder bei Schule krank. Ähnlich handhabte es eine 32-jährige Mutter, die mit ihrer 13-jährigen Tochter nach Bulgarien fliegen wollte. Auch sie meldete ihre Tochter bei der Schule krank.

Schulschwänzer am Allgäu Airport in Memmingen erwischt

Etwas kreativer waren die Eltern eines 14-jährigen Schülers, der gemeinsam mit seinem volljährigen Bruder verreisen wollte. Die Eltern hatten auf dem Anrufbeantworter der Schule eine Nachricht hinterlassen und angegeben, dass es einen plötzlichen familiären Todesfall im Ausland gegeben hatte. Es stellte sich allerdings heraus, dass die Flugtickets der beiden Brüder bereits vor einem Monat gebucht wurden.

Alle Erziehungsberechtigten müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

