Messe "Bauen-Leben-Umwelt" in Memmingen lockt tausende Besucher

12.03.2023 | Stand: 18:14 Uhr

Rund 60 Aussteller waren am Wochenende bei der 12. „Bauen-Leben-Umwelt-Messe“ in der Stadthalle in Memmingen versammelt. Zwei Jahre hatte die Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim zuvor aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen mit der Messe pausieren müssen. Bei der Eröffnung zeigte sich Kreishandwerksmeister Enrico Karrer froh, „dass der ganze Spuk wieder vorbei ist“.

Fachkräftemangel belastet auch Handwerksbetriebe in Memmingen und dem Unterallgäu

Herausforderungen, denen sich die Betriebe aktuell gegenübersehen, sprach Gottfried Voigt, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, an: „Die Energie-Problematik und der Fachkräftemangel sind unheimlich belastend, bieten aber auch Chancen.“ Denn Voigt betonte auch: „Handwerk hat goldenen Boden. Ein bisschen was geht immer.“ Allein in Memmingen seien in den vergangenen Jahren über 40 Millionen Euro in die Sanierung von Schulgebäuden gesteckt worden, berichtete Oberbürgermeister Manfred Schilder. Viel davon sei auch an die heimische Wirtschaft geflossen – allerdings sieht sich die Stadt laut Schilder oftmals gezwungen, nötige Arbeiten deutschland- oder gar europaweit auszuschreiben.

Besucher holen sich in Memmingen Tipps für Bauvorhaben, Heizung oder Garten

Vom regionalen Handwerk ließen sich auf der Messe laut Veranstalter bei vergangenen Auflagen etwa 3000 Besucherinnen und Besucher inspirieren – mindestens ebenso viele seien es diesmal gewesen. Sie sammelten Ideen und ließen sich beraten, wie ihr Heim saniert oder gebaut werden kann. Schreinermeister Walter Schwegele war bisher jedes Mal auf der Messe vertreten, „weil Memmingen und Umgebung unser Hausgebiet ist und weil wir sehr viel im Privatbereich schaffen: Fenster, Türen und Umbaulösungen“. Auf der Messe wollte Schwegele „Erstkontakte“ zu neuen Kunden knüpfen. So zeichnete seine „rechte Hand“, Jörn Knies, etwa für Klaus Dipré auf, wie seine neue Rundbogentüre gebaut werden kann – als wartungsfreie Schichtstoff-Haustüre, die ohne Anstrich auskommt. Jens Semrau von der Sanitärfirma Krebs erklärte Besuchern, wie sie mit einer Wärmepumpe ihre Heizung auf erneuerbare Energieträger umstellen könnten.

Experte gibt Auskunft zur Finanzierung für das Eigenheim

Bei der Zimmerei Schrapp & Salzgeber aus Illertissen konnte man sich etwa über den Bau eines Holz-Massivhauses informieren: Bis zum Einzug muss der Bauherr laut Theresa Bachmann mit einer Bauzeit von rund sechs Monaten rechnen. Bei Vera Käßmeyer erfuhren potenzielle Kunden, mit welchen Produkten sie ihren Garten gestalten können: etwa mit Komposterde fürs Gemüsebeet und mit Unkraut verdrängenden Hackschnitzeln zwischen den Stauden. Um Finanzierungsmöglichkeiten für die eigenen vier Wände ging es bei Anton Stiegeler von der Sparkasse Schwaben-Bodensee.