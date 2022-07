Mewo-Kunsthalle Memmingen: Besucherzahlen höher als vor Corona

Seit Januar wurden bereits 4600 Besucher in der Mewo-Kunsthalle gezählt. Was besonders gut ankam und wie es in den Museen im Antonierhaus aussieht.

16.07.2022

Während einige Kultureinrichtungen wie zum Beispiel Theater darüber klagen, dass sich das Publikum noch zurück hält, gehen in der Mewo-Kunsthalle in Memmingen die Besucherzahlen wieder nach oben. 4600 Besucherinnen und Besucher wurden dort seit Januar gezählt. Das waren etwa 150 Prozent mehr als in diesem Zeitraum im vergangenen Jahr – und sogar mehr als im Vor-Coronajahr 2019.

Dabei war 2019 ein sehr gutes Jahr für die Mewo-Kunsthalle: Damals wurde nämlich der freie Eintritt eingeführt, was für einen ordentlichen Schub bei der Besucherfrequenz gesorgt hat. „Vielleicht gehen die Leute gerade lieber ins Museum als ins Theater oder in ein Konzert, weil sie dort mehr Platz um sich herum haben und sich aussuchen können, wo sie stehen“, vermutet nun Kunsthallenleiter Axel Lapp.

Drei Ausstellungen parallel

Gezählt werden in der Mewo-Kunsthalle die Besucher genau, obwohl sie jetzt einfach so an der ehemaligen Kasse vorbeispazieren können. Und die Mitarbeitenden schauen auch drauf, in welchen Räumen sie besonders viel Zeit verbringen – in der Kunsthalle laufen in der Regel drei parallel. „Wir brauchen diesen Überblick, damit wir wissen, was gut ankommt“, sagt Lapp. Ein Publikumsmagnet war heuer die Fotoausstellung „Elmar Haardt: Land of Dreams“. Damit habe jeder etwas anfangen können. Die Werke hätten Fotoenthusiasten genauso angesprochen wie Leute, die selbst schon in den USA waren, hat Lapp festgestellt. Einen ähnlichen Zulauf erhofft er sich jetzt von der aktuellen Schau „Vom Aussterben bedroht“ mit dem lebensgroßen Abguss eines Buckelwals im Lichthof.

Interesse an digitalen Führungen sinkt

Etwas zurück ging dagegen das Interesse an den digitalen Führungen, die live übertragen werden, berichtet Lapp. Dennoch wolle man noch abwarten, ob man dieses Angebot, das während der Corona-Pandemie begonnen wurde, wieder einstellt. Auf jeden Fall weiter ins Netz auf Instagram stellen will er dagegen kleine Filme aus der Mewo-Kunsthalle. Das sind zum Beispiel Zwei-Minuten-Einführungen in Ausstellungen oder es stellen Mitarbeitende in Fünf-Minuten-Clips ein einzelnes Werk vor. „Das kommt sehr gut an“, sagt Lapp, „Wir haben gerade erst wieder einen solchen Film gedreht.“ Etwa zehn sind heuer bereits entstanden.

Nicht ganz so positiv stellt sich die Lage im Strigel- und Antonitermuseum dar, für das Lapp ebenfalls zuständig ist. Im Juni seien die Zahlen „gar nicht so schlecht“ gewesen, aber davor hätten sich die Besucher sehr zurückgehalten. „Das liegt sicher auch daran, dass die Mewo-Kunsthalle ein viel aktiveres Programm anbietet“, sagt er. Außerdem sei in den Museen im Antonierhaus zuletzt eher auf Sparflamme gekocht worden. „Wir wollten das Antonitermuseum eigentlich neu gestalten, aber da ist aufgrund der Pandemie bis jetzt nichts passiert“, sagt Lapp. Freuen dürfen sich Kunstfreunde nun auf einen Nachlass, der das Strigelmuseum bereichern soll. Es gehe dabei um sehr qualitätvolle Werke von Künstlern aus dem Strigel-Umkreis, sagt Lapp. Doch die eingestaubten Werke müssten erst restauriert werden und der Restaurator sei so ausgebucht, dass er vor November nicht dazu komme.

Die aktuellen Ausstellungen in der Mewo-Kunsthalle Memmingen:

Tim Smith: Die Hutterer (bis 9. Oktober)

Alexandra Daisy Ginsberg, Maximilian Prüfer, Gil Shachar: Vom Aussterben bedroht (bis 1. November)

Alice Morey: Conditioning Demands (bis 18. September)

KinderKunst–Labor: Blau (bis Februar 2023)

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr, Der Eintritt ist frei.