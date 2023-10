Michael Kobrs Heimspiel mit seinem neuen Kommissar

Kluftinger-Autor Michael Kobr liest in Memmingen aus seinem ersten Solo-Krimi „Sonne über Gudhjem“. Womit der Bestsellerautor auf der Bühne zu kämpfen hat.

21.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Genau 20 Jahre und drei Monate nach dem Debüt als Autoren-Duo mit Volker Klüpfel gibt es erneut eine Premiere für Michael Kobr in Memmingen: Er stellt seinen druckfrischen, ersten Solo-Krimi „Sonne über Gudhjem“ im Antoniersaal vor. Organisiert wird die Lesung von der gleichen Buchhandlung, die damals Javurek hieß und jetzt Spiegelschwab ist. Gespannt ist das Publikum an diesem Abend nicht nur auf das neue Buch, sondern auch darauf, ob er so lustig werden würde wie die legendären Kluftinger-Lesungen. Und so viel sei vorweggenommen: zu lachen gab es auch diesmal viel.

Wie geht das mit dem Trinken ohne Redepause?

Natürlich sitzen einige bei Kobrs Heimspiel im Publikum, die seine multimedialen Leseshows mit Klüpfel an der Seite kennen, in denen die Bestsellerautoren mit verteilten Rollen, verstellten Stimmen und viel Humor den Saal zum Kochen brachten. Damit spielt Michael Kobr sogar, wenn er zwischendurch darüber sinniert, wie er es jetzt mit dem Trinken machen soll, wenn er gar keine Redepause mehr hat. Oder wenn er zugibt, wie schwierig es ist, allein alle Figuren mit ganz unterschiedlichen Stimmen und Dialekten zu lesen.

Der neue Kommissar heißt wie ein Müllunternehmen

Und gerade damit zieht der komödiantisch begabte Krimiautor seine Zuhörer dann schnell in den Bann – und weit weg vom Allgäu mitten auf die dänische Ferien- und Sonneninsel Bornholm. Dort war es Kobr, erzählt er, im Familienurlaub einmal so langweilig auf der Strandliege („es heißt, ich halte es schlecht aus, wenn ich nichts tue“), dass es nur ein vorbeifahrendes Müllauto mit dem Schriftzug „Lennart Ipsen“ brauchte, um seine Fantasie und seine Laptop-Tastatur auf Hochtouren zu bringen.

Schweinbauer liegt tot in seiner Räucherkammer

So heißt er nun, der Kommissar, der gerade frisch angekommen ist auf der Insel; der nach Scheidung und Burn-out seine internationale Ermittlerkarriere an den Nagel gehängt und die Leitung der kleinen Bornholmer Kripo übernommen hat. Man wird schnell warm mit diesem Lennart Ipsen, der sich auf das beschauliche Leben eines kleinen Landpolizisten freut, aber stattdessen gleich nach der Ankunft einen mysteriösen Mordfall klären muss: Ein Schweinebauer wird tot in seiner Räucherkammer gefunden. Viel mehr erfährt das Publikum nicht über den Fall, erst am Ende der Lesung legt Kobr noch eine heiße Fährte, die in Richtung Militär- und Spionagegeschichte der Insel führt. Dafür lernt das Publikum Ipsens Teenie-Töchter, einige der detailreich gezeichneten Roman-Figuren und das schönste Hofcafé Bornholms kennen. So hyggelig, wie Ipsens sympathische Kollegin Britta dessen neues Zuhause verschönert, kommen ganze Passagen des dennoch spannenden Bornholm-Krimis daher. Spannend bleibt auch, wie es im bereits angekündigten nächsten Band mit Sterneköchin Maren weitergeht, bei deren Vernehmung es ordentlich knistert.