Nur in T-Shirt und Jogginghose: 31-Jähriger entdeckt hilflosen Senior

Ein aufmerksamer Mann hat einen hilflosen 77-Jährigen in Mindelheim entdeckt. Wie sich herausstellte, sollte der Senior eigentlich im Krankenhaus sein.

23.12.2022 | Stand: 13:20 Uhr

In Mindelheim ist einem 31-jährigen Autofahrer am Donnerstag ein älterer Herr aufgefallen, der am späten Abend nur in T-Shirt und Jogginghose am Straßenrand stand - und das bei Kälte und Regen.

Laut Polizei machte der 77-jährige Senior einen verwirrten Eindruck auf den Mann, weshalb dieser die Beamten verständigte.

Hilfloser Mann in Mindelheim sollte eigentlich im Krankenhaus sein

Bis zum Eintreffen der Polizisten ließ der 31-Jährige den Senior in seinem Auto warten.

Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass sich der 77-Jährige eigentlich zur stationären Behandlung im Mindelheimer Krankenhaus befinden sollte. Die Beamten brachten den Mann danach zurück ins Krankenhaus.

Durch das "aufmerksame und engagierte Verhalten des Autofahrers", so die Polizei, konnte eine Unterkühlung oder Schlimmeres verhindert werden.

