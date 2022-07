Auto erfasst Schulkind an Bushaltestelle in Mindelheim

An einer Bushaltestelle in Mindelheim hat ein Autofahrer ein Schulkind erfasst. Das Mädchen wurde bei dem Unfall verletzt.

23.07.2022 | Stand: 12:11 Uhr

In Mindelheim hat ein 18-Jähriger ein Schulkind mit seinem Auto an einer Bushaltestelle erfasst. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 18-Jährige am Freitagmittag auf der Kaufbeurer Straße Richtung Dirlewang. Zu dieser Zeit herrschte reger Verkehr an den dortigen Bushaltestelle. Während der Autofahrer daran vorbeifuhr, wollte ein zehnjähriges Mädchen die Straßenseite wechseln und rannte über die Fahrbahn.

Obwohl der 18-Jährige sofort bremste, erfasste er das Kind frontal mit seinem Auto. Das Mädchen fiel zuerst auf die Motorhaube und stürzte dann zu Boden. Bei dem Unfall in Mindelheim erlitt die Zehnjährige eine Fraktur am Handgelenk. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Am Auto entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

