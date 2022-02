Betrunkener Taxi-Fahrgast in Mindelheim beledigt Polizei und wird aggressiv

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei in Mindelheim zu einem Streit zwischen einem Taxifahrer und seinen betrunkenen Fahrgästen gerufen.

20.02.2022 | Stand: 12:20 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei in Mindelheim gegen 0.30 Uhr zu einem Streit zwischen einem Taxifahrer und seinen betrunkenen Fahrgästen gerufen. Nach Informationen der Polizei gab es eine Diskussion, weil die Fahrgäste das Taxi verschmutzt hatten.

Bei der Aufnahme der Personalien wurden die Polizisten von einem der Fahrgäste beledigt. Der betrunkene 39-Jährige wurde nach und nach ausfallender und aggressiv. Deshalb wurde er in Gewahrsam genommen. Er wehrte sich gewaltsam gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Aufgrund seines weiteren Verhaltens wurde er in einer psychatrischen Einrichtung untergebracht.

Lesen Sie auch: Autofahrerin mit 0,9 Promille baut Unfall in Kaufbeuren