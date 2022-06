"Geister-Radfahrer" mit über zwei Promille wird in Mindelheim von Auto erfasst

In Mindelheim wurde ein betrunkener E-Bike-Fahrer von einem Auto erfasst. Der 40-jährige Radler war als "Geisterfahrer" unterwegs.

16.06.2022 | Stand: 14:16 Uhr

In Mindelheim im Unterallgäu wurde ein 40-jähriger E-Bike-Fahrer am Mittwoch gegen 16 Uhr von einem Auto erfasst. Wie die Polizei berichtet, war der E-Bike-Fahrer auf der Allgäuer Straße in nordöstlicher Richtung auf dem Geh- und Radweg unterwegs. Dabei fuhr er entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Unfall in Mindelheim: E-Bike-Fahrer wird von Auto erfasst

Zeitgleich wollte ein 45-jähriger Autofahrer von der Industriestraße nach rechts auf die Allgäuer Straße abbiegen. Dabei übersah er den E-Bike-Fahrer, der vom Radweg auf die Fahrbahn wechselte. Bei dem Unfall in Mindelheim wurde der E-Bike-Fahrer verletzt. Er musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei wirkte der Fahrradfahrer deutlich betrunken, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Ihm wurde Blut entnommen. Gegen den E-Bike-Fahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Autofahrer erhält eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. Am E-Bike und am Auto entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

