Polizei stoppt Wildfischer in Mindelheim

In Mindelheim hat ein Mann illegal geangelt. Als ihm die Polizei den Fang abnehmen will, stellt sie aber fest: Dem 63-Jährigen ist noch nichts ins Netz gegangen.

14.03.2023 | Stand: 13:33 Uhr

Das war wohl nichts: In Mindelheim hat die Polizei einen 63-Jährigen beim illegalen und gleichzeitig auch erfolglosen Angeln entdeckt.

Die Beamten sahen am Montag laut eigenen Angaben eine selbstgebaute Angelkonstruktion im Wasser der Mindel. Der Erbauer konnte allerdings keinen gültigen Angelschein vorweisen.

Fischwilderei in Mindelheim: 63-Jährige fischte mit selbstgebauter Konstruktion

Wegen des Verdachts der Fischwilderei wurde ein Strafverfahren gegen den 63-Jährigen eingeleitet. Die Konstruktion beschlagnahmten die Polizisten.

