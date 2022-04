Reifen fast vollständig abgefahren - Polizei ordnet Reifenwechsel noch vor Ort an

In Mindelheim erregte ein Wagen mit äußerst abgefahrenen Reifen die Aufmerksamkeit der Polizei. Doch der verordnete Reifenwechsel war schwieriger als gedacht.

06.04.2022 | Stand: 13:29 Uhr

Bis auf die Karkasse abgefahren: Am Dienstag hat die Polizei in Mindelheim wegen stark abgenutzter Reifen ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Wie die Beamten berichten, stellten sie bei einem Transporter fest, dass an zwei Reifen bereits die Karkasse zu sehen war. Als diese wird der Reifenunterbau bezeichnet, der aus einem Stahlgewebe besteht. Die Polizisten ordneten noch an Ort und Stelle einen Reifenwechsel bei dem Wagen eines örtlich ansässigen Paketunternehmens an.

Doch dieser gestaltete sich als komplizierter als gedacht.

Polizei ordnet in Mindelheim Reifenwechsel vor Ort an und gibt Tipps an Autofahrer

Laut Polizei waren die Schrauben bereits so fest, dass insgesamt vier Mitarbeiter mit dem Reifenwechsel beschäftigt waren. Den Fahrer des Transporters erwartet nun ein Bußgeldverfahren. (Lesen Sie auch: Senior erfasst Kind (5) mit seinem Mercedes - Junge schwer verletzt)

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die geltenden Regelungen der Straßenverkehrsordnung hin: "Reifen haben eine Mindestprofiltiefe von 1,6 mm aufzuweisen", informieren die Beamten. "Empfohlen werden für Sommerreifen jedoch mindestens 3 mm und für Winterreifen mindestens 4 mm." Dadurch könne man sich und andere Verkehrsteilnehmer schützen. (Lesen Sie auch: Betriebsunfall in Pfronten - Sägewerk-Mitarbeiter wird Finger abgetrennt)

