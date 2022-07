Schatzsucher stößt in Mindelheim auf Granate

Am Sonntag fand ein junger Schatzsucher mit seinem Metalldetektor eine inaktive Granate auf einem Feld in Mindelheim.

25.07.2022 | Stand: 14:04 Uhr

Am Sonntagnachmittag hat ein Schatzsucher eine Granate in Mindelheim gefunden. Der junge Mann war mit seinem Metalldetektor auf einem Feld in Mindelheim unterwegs, als er den Bombenfund machte. Auf dem Feld, auf dem er mit Erlaubnis des Eigentümers auf Schatzsuche ging, fand der Mann eine intakte Mörsergranate aus dem zweiten Weltkrieg.

Mindelheim: Bombe gefunden

Er verständigte die Polizei, die den Kampfmittelräumdienst informierte. Nach Rücksprache mit den Spezialisten sollte die Granate wieder mit Erde bedeckt werden, um sie bis zur Bergung heute durch die Fachleute vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

