Zahlreiche Besucher strömten zur Eröffnung des Herbstmarkts in die Innenstadt. Für Hochstimmung sorgte das auch bei den Schaustellern. Was vor Ort geboten ist.

10.10.2021 | Stand: 18:36 Uhr

Musik, Hupen, Klingeln und Ansagen der Fahrgeschäfte: Sie vermischen sich zu einem Beat, der die Besucherinnen und Besucher gleich beim Betreten des Memminger Herbstmarkts in seinen Bann zieht. Dazu dieser Geruch: ein Mix aus Zuckerwatte, gebrannten Mandeln, Sauerkraut und Bratwurst. In der Vergangenheit mussten wegen Corona alle auf diese herrliche Kombination in der Stadt verzichten. Heuer findet der beliebte Jahrmarkt wieder statt – in abgespeckter Version und unter anderem Namen.