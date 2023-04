Ministerin Huml bei Besuch in Niederrieden: Europa muss sich aus Abhängigkeiten befreien

Melanie Huml fordert beim Europatag mehr Zusammenhalt, um Probleme der Staatengemeinschaft zu lösen. Sie betont: Europa ist das, was die Menschen daraus machen.

23.04.2023 | Stand: 18:39 Uhr

Europa im Jahr 2023 – das ist eine Staatengemeinschaft, die vor allem Gemeinsamkeit und Zusammenhalt benötigt: Dies betonte die Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales Melanie Huml beim Europatag in der nahezu voll besetzten Festhalle in Niederrieden. „Ein Europa für Frieden und Freiheit, für die Menschen und die Menschlichkeit, das ist es, was wir alle brauchen.“ Europa sei nicht nur der politische Verwaltungsapparat in Brüssel, sondern vor allem auch das, was die Menschen daraus machen. Darunter falle zum Beispiel auch, dass die Menschen in Deutschland Geflüchtete und Verletzte aus der Ukraine aufnehmen.

CSU-Politikerin Melanie Huml: Russischer Angriffskrieg richtet sich auch gegen europäische Werte

Der Europatag habe nach mehr als 30 Jahren eine beachtliche Tradition, doch gelte es an diesem Tag vor allem in die Zukunft zu schauen. Letztlich richte sich der russische Angriffskrieg auch dagegen, dass sich die Ukraine dem Westen öffnet – und damit gegen das europäische Werteverständnis. Dazu gehören für Huml Menschenrechte, Pressefreiheit, Demokratie, christliche Werte sowie Frieden und Freiheit.

Ministerin thematisiert auch Kosten für Wohnen und Lebensunterhalt

Vergessen dürfe man aber auch nicht die Sorgen und Nöte der Menschen in unserem Land. Dabei stehen für Huml bezahlbarer Wohnraum und bezahlbare Kosten für den Lebensunterhalt im Vordergrund. Eine problematische Rolle spielen laut Huml Abhängigkeiten von der Zulieferung aus anderen Ländern. Beispielsweise könne es nicht sein, dass es zu wenig Arzneimittelproduktion in Europa gibt. Um diese Aufgaben zu lösen, müsse man in der europäischen Staatengemeinschaft noch enger zusammenrücken.

Bayern selbst befinde sich im Herzen Europas und müsse als Brückenbauer fungieren. Die CSU-Politikerin gab zu bedenken, dass Bayern auch von der Staatengemeinschaft profitiert. Jeder zweite Euro in Bayern werde mit dem Export verdient. „Bayern ist einer der Profiteure der Freihandelszonen.“ Doch es gelte, noch mehr Bayern nach Brüssel zu bringen. Nicht nur mit Blick auf die Industrie, sondern vor allem auch auf Verbände und Handwerk. Eine große Aufgabe seien der Klimawandel und die Bewältigung des Green Deal. Dies werde nicht mit Verordnungen aus Brüssel gelingen. Hier müsse man vor allem die Bürger mit auf den Weg nehmen. Von großer Bedeutung beim Zusammenwachsen von Europa sei auch der Jugendaustausch. Ein Schritt dafür sei etwa die Gründung einer Internationalen Jugendstiftung, die kürzlich erfolgte.

Niederrieden im Unterallgäu trägt Europa-Gedanken zum 32. Mal nach außen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek freute sich, dass der europäische Gedanke zum 32. Mal von Niederrieden aus nach außen sprüht. Nach dem Gottesdienst mit Erzabt Wolfgang Öxler und einer Kundgebung sprach Holetschek von einer großartigen Gemeinschaftsleistung des Ortes. Auch Holetschek trat unter anderem dafür ein, die Produktion von Medikamenten wie Antibiotika in Europa mehr zu forcieren.