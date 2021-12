Unbekannte lösten an Heiligabend in einem Memminger Parkhaus innerhalb einer Stunde zweimal Feueralarm aus. Beides Mal rückten Einsatzkräfte aus.

25.12.2021 | Stand: 11:59 Uhr

Am Freitag haben im Parkhaus in der Krautstraße in Memmingen innerhalb einer Stunde ab 16 Uhr zweimal Unbekannte die Scheibe des dortigen Feuermelders eingeschlagen und anschließend die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Das hatte beide Male einen Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Folge. Die Polizei Memmingen ermittelt und bittet um Hinweise unter 08331/1000.

